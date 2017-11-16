Lojistik Ödülü 'Atlas' 8'inci kez sahiplerini buldu

Türkiye'nin lojistik alanındaki 'Atlas'ları belli oldu. İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) yapılan törenle dağıtılan ödüller için 65 aday mücadele etti. Yılın Lojistik Atlasları, 2017 yılında da sektörün en önemli markaları arasından çıktı. Lojistiğe iş ve değer üretmeye çalışmalarıyla öne çıkan ihracatçı firmalar da ikinci kez ödüllendirildi.

Ödül töreni hakkında bilgi veren EKO Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, ''Türkiye'nin ekonomisinde önemli bir görev üstlenmiş olan lojistik sektörü temsilcilerini, gösterdikleri başarıla göre ödüllendirmeyi hedefledik. Gerçekleştirdiğimiz Atlas Lojistik Yarışması'nda Türkiye'nin önde gelen lojistik firmaları ve yöneticileri ayrı ayrı ödüllendirildi. Etkinliği, Logitrans Transport Lojistik Fuarı içinde gerçekleştirmememizin temel nedeni; lojistik firmaların bir arada bulunduğu ortamda başarılarının ödüllendirildiğini görmek ve göstermek. Lojistik sektörünün üst düzey STK'ların başkanları ve yöneticileri teşekkür plaketlerini aldılar. Bu etkinliği sektör yayınları ve sektör dernekleri ile birlikte organize ediyoruz" dedi.

"Online olarak 51 bin oy geldi"

Ödülleri nasıl verildiğini açıklayan Altun, "Birkaç kategorimiz var; bir tanesinde firmaları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yetki belgelerine göre sınıflandırıyoruz. Firmalar ol daldaki faaliyetlerini bize bildiriyor. Bazı kraterler var; ciro, çalışan sayısı, şube sayısı ve 2 yıllık verileri karşılaştırarak performans kraterlerini ölçüyoruz. Bir başka kategori online oylama ile belirleniyor. Burada lojistik yöneticilerini ve yılın en beğenilen lojistik şirketini seçiyoruz. Her IP numarasından 1 oy kullanılarak yapılan bir oylama. 51 bin oy gelmiş bu çok ciddi bir rakam. Başka kategoride firmalar, gerçekleştirdikleri projelerle katılıyor. Ödül alan projelerden bir tanesi; tamamen güneş enerjisiyle bir depo ve liman sisteminin enerjisini karşılama projesi. Buna benzer sektörün önünü açan inovatif çalışmalara ödül veriyoruz'' şeklinde konuştu.

"Türkiye'deki taşımacılık ve lojistik sektörü, hatırı sayılır bir yere gelmiş durumda"

Sektörü değerlendiren Altun, "Türkiye'deki taşımacılık ve lojistik sektörü, yapılan alt yapı yatırımlarıyla beraber dünyada hatırı sayılır bir yere gelmiş durumda. Doğu ve batı ticareti arasında Türkiye'nin lojistik endüstrisinin önemli rol üstleneceğini ve Türkiye'nin temel ekonomik politikalar ile uyumlu gelişmeler gösterdiğini görüyoruz. Türkiye, lojistikte önemli rol alabilecek durumda bir ülke. Bunun için gerekli alt yapılarını yapıyor. Köprüler, limanlar, havalimanları ve demiryolu bağlantıları gibi. Çin'in önemli projesi olan 'Tek Kuşak, Tek Yol'da rol alma şansına sahip. Lojistik firmalarımız fuar alanında kendilerini en üst düzeyde temsil ederek, yabancı ziyaretçiler ile sürekli görüşmeler yaparak ülke olarak sürdürdüğümüz iddiamızı gerçekten destekliyorlar'' diye konuştu.

Ödül alan kurum ve kişiler şöyle:

Ulaştırma belgesine dayalı hizmetler dalında 5 kategoride değerlendirme oldu. Aynı kategoride her firmaya yalnızca bir ödül verilen yarışmanın belgeye dayalı hizmetlere ilişkin ödül değerlendirme sonuçları şöyle gerçekleşti:

Uluslararası Lojistik İşletmecileri: Ekol Lojistik

Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri: Omsan Lojistik

Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları: ABC Lojistik

Yurtiçi Lojistik İşletmecileri: Netlog Lojistik

Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri: Fevzi Gandur Lojistik

Ulaştırma Bakanlığı yetki belgeleri dışında oda, dernek, birlik gibi üyeliklere göre yapılan başvurularda şu sonuçlar elde edildi:

Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Forwarder): Trans Okyanus Denizcilik

Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri): MSC Gemi Acenteliği

Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder): Arkas Lojistik

Demiryolu Taşıması Firmaları (Operatörler): AR-GÜ

Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Forwarder): Globelink Ünimar Lojistik

Liman İşletmecileri: Mersin Uluslararası Liman İşl.

Yarışmada, jüri üyelerinin seçimine bağlı şekilde sonuçlanan Lojistik Proje Ödülleri dalında ise dört proje ödüle değer bulundu:

Ceynak Ceyhan Lisanlı Depo Terminali projesi ile Ceynak Lojistik

Güneş Enerji Santrali projesi ile Samsunport

İlk Özel Tren İşletmeciliği Projesi İle Omsan Lojistik

3CS Müşteri Memnuniyeti Sistemi Projesi ile Turkish Cargo

Aday belirleme ve oylama işlemleri lojistikodulleri.com web sitesi kullanıcıları tarafından yapılan online yarışmada ise elde edilen sonuçlar jüri tarafından tescil edildi. 5 kategoride toplam 21 adayın yarıştığı yarışmada, sonuçlar lojistik sektörünün tüm kesimlerinden gelen oylarla belirlendi.

Yılın En Beğenilen Lojistik Şirketi: Ekol Lojistik

Yılın Lojistik Yöneticisi (Karayolu): Alper Bilgili (Ekol Lojistik)

Yılın Lojistik Yöneticisi (Denizyolu): Kaan Avuncan (Trans Okyanus Denizcilik)

Yılın Lojistik Yöneticisi (Havayolu): Esen Öz Tekayak (Borusan Lojistik)

Yılın Depo Yöneticisi: Koray Yılmaz (Ceynak Lojistik)

Bu yıl ikinci kez verilen 'Lojistiğe Katkı Ödülü'nü kazanan dış ticaret şirketleri ise şöyle sıralandı: FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş., GAP Pazarlama A.Ş, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş, TOFAŞ Türk Otomobil Fab. A.Ş., Uçak Kardeşler Gıda Seracılık Ulus. Nak. Plas. San. ve Tic Ltd. Şti., Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fab.A.Ş.