Antalya’nın Manavgat ilçesinde İbrahim Özdemir isimli vatandaş iş yerine ait lojmanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Gündoğdu Mahallesi Turizm Bölgesindeki kapalı çarşıda bulunan bir butikte tezgahtar olarak çalışan 45 yaşındaki İbrahim Özdemir, çalıştığı butiğin üst katındaki lojman olarak kullanılan yerde ölü bulundu. Beraber çalıştığı arkadaşları tarafından yatağında cansız bedeni bulunan İbrahim Özdemir'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Arif Kaplan

ANTALYA