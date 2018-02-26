Lokal işletmecisine uyuşturucu ticaretinden 12 buçuk yıl hapis

5 Kasım 2017’de Kayseri'de polis ekipleri Gülük Mahallesi Çıtak İşmerkezinde meydana gelen olayda C.Ş (46), Y.Ş(45) uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kumar oynattırdıkları yönünde ihbar aldı. Bahse konu adrese Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda C.Ş. (47), Y.Ş. (46), C.D. (48),Ö.Y. (30), A.C. (45), M.K. (50), A.B. (24), İ.D. (35), H.K. (30), S.A. (30), E.A. (36) ve R.Ş. (43) yakalanıp gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden ve bahse konu lokalde yapılan aramada parçalar halinde çok sayıda satışa hazır vaziyette uyuşturucu maddelerden Bonzai maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden C.Ş. ve Y.Ş. hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan dava açılırken, Y.Ş. tutuklandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Y.Ş. ve ağabeyi tutuksuz sanık C.Ş. ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Y.Ş.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin TL adli para cezası verdi. C.Ş. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Şeref Kahraman

