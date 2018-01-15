Lokanta patronu ve çalışanları aynı araçta hayatını kaybetti

Dün gece 04.00 sıralarında Manavgat- Akseki Yolu Gençler Mahallesi yakınlarından meydana gelen kazada, Aksaray- Alanya seferi yapan ve Akseki istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Münir İnceöz idaresindeki 68 KS 317 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen İlter Uğurlu’nun kullandığı 06 YYC plakalı otomobil Gençler Mahallesi yakınlarından kafa kafaya çarpışmıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, otomobilde bulunan sürücü İlter Uğurlu (48), yanında bulunan Mustafa Güneş (26) ve Mehmet Kolancı (38), otomobilde sıkışarak hayatını kaybetmiş, otobüste bulunan 12 yolcuda ise çeşitli yerlerinden yaralanarak, olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

Bu sabah saatlerinde ise kazada hayatını kaybeden sürücü İlter Uğurlu (48), yanında bulunan Mustafa Güneş (26) ve Mehmet Kolancı (38) cenazesi, Antalya Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Arkadaşları tarafından adli tıp morguna alınan cenazelerden evli bir çocuk babası Mehmet Kolancı’nın, Konya'da yaşadığı, Antalya'da lokanta işlettiği, hayatını kaybeden Güneş ile Uğurlu’nun da Kolancı'nın lokantasında çalıştıkları öğrenildi.

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilecek.

Suat Metin