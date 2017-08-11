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Lokantada çıkan yangında faciadan dönüldü

Aydın Efeler ilçe merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen yangında faciadan dönüldü.

Lokantada çıkan yangında faciadan dönüldü

11 Ağustos 2017 22:34

 Kapıları kapalı olan bir lokantada çıkan yangında Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile yanakta olan çok sayıda tüp güvenli bir şekilde yangın mahallinden tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken, yangında maddi hasar meydana geldi. 

Yangın akşam saat 21:30 sıralarında Efeler İlçesi Ramazanpaşa Mahallesi Yağcılariçi mevkiinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatleri olması dolayısıyla kapalı olan lokantadan yanık kokusu ile dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Yangının lokantada çıkması ve içeride de çok sayıda büyük tüpün olması nedeniyle maske ve koruyucu elbiselerle içeri yanmakta olan lokantaya giren itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan da tüpleri tahliye etti. Bazı tüplerin gaz kaçırdığının belirlenmesi üzerine olay yerinde 112 Acil Servis ve Umke ekipleri de hazır bulundu. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın çevredeki diğer işyerlerine sıçramadan söndürülürken, henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İbrahim Kılınç
 

Etiketler: aydın, efeler, lokanta


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