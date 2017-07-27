Lokantada tüp patladı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay Tunçbilek Beldesi Köprübaşı Mahallesinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Lokantada meydana gelen sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 katlı bina tamamen yıkılırken çevredeki işyerlerinin camları kırıldı bir otomobil de yıkıntılar altında kalarak zarar gördü.

Patlamanın yaşandığı anları anlatan vatandaşlar ise büyük bir gürültü ile sokağa çıktıklarını söyledi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ve Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tuna İşleyen

