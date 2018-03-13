Lokum Evler projesinin 4.etabı ‘Lokum Manzara’, İstanbul Anadolu Yakası’nın en hızlı gelişen ve değer kazanan bölgesi Tuzla Aydınlı’da hayata geçiriliyor.

DKY ve Metropolist Yapı ortaklığıyla hayat bulan Lokum Evler projesinin 4’üncü etabı Lokum Manzara, 2 blok halinde hızla tamamlanıyor. Konumu, manzarası ve sosyal imkanlarıyla doğayla iç içe huzurlu bir hayat sunmaya hazırlanan Lokum Manzara’da 126 ve 154 metrekareden oluşan 2+1,5 ve 3+1,5 olmak üzere farklı formatlarda konutlar yer alıyor. Bölgenin en geniş metrekarelerine sahip Lokum Manzara’da daireler optimum kullanım alanlarıyla, ferah ve işlevsel olarak bir ailenin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Milli parka komşu yeni nesil ev

Kızılçam ormanlarıyla çevrili 14 hektar büyüklüğündeki tabiat parkına komşu olan Lokum Manzara, doğayla iç içe bir yaşamanın kapılarını aralıyor. Teslimlerin başladığı Lokum Evler’in son etabı olması sebebiyle yaşamın başladığı ve site düzeninin sağlandığı bir projenin parçası olan Lokum Manzara, geniş yeşil alanları, yüzme havuzu, yürüyüş ve çocuk oyun alanları, saunası, basketbol ve voleybol sahaları ve tenis kortuyla Tuzla’da yeni bir yaşam merkezi oluşturuyor.

Şimdi al 6 ay sonra otur

Lokum Manzara’nın, şirket bünyesinde kişiye özel ödeme planlarının anlık olarak hazırlanabildiği ‘Ekopratik’ ödeme sistemi veya tercihe göre banka kredisi ile satışa sunulduğunu bildirildi. Yapılan açıklamaya göre bu sisteme göre Lokum Manzara müşterileri istedikleri vadelerde diledikleri peşinat ve ara ödeme tutarlarıyla kendi ödeme planlarını kendileri anlık olarak oluşturabilecekler. Ulaşılabilir fiyatlara sahip Lokum Manzara projesi Ekopratik ile ‘fiyatı ekonomik ödemesi pratik’ bir ödeme sistemi sunuyor. Proje Eylül 2018’de teslim edilecek.

Kolay ve rahat ulaşım

Tuzla’nın Sabiha Gökçen Havalimanına komşu en gözde yaşam merkezi Aydınlı’da yer alan Lokum Manzara lokasyon özelliğiyle dikkat çekiyor. Tuzla Sahiline 8, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 6, alışveriş merkezlerine 14, üniversiteler bölgesine 12 dakika mesafede bulunan proje her yere kolay ulaşım imkanı sağlıyor.