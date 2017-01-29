ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen yasağına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından havalimanında 12 kişinin gözaltına alınması protesto edildi. Trump’ın kararını vatandaşlar protesto ederken, çeşitli isimlerden de eleştirel açıklamalar geldi. Londra Belediye Başkanı Sadık Han, kararın “ABD’nin özgürlük ve hoşgörü değerlerine meydan okuduğunu” dile getirdi. Kan, “Başkan Trump’ın bazı ülkelerden gelen sığınmacı ve göçmenlere yönelik yasağı, utandırıcı ve merhametsizce. ABD'nin sığınmacıları karşılayan ve yerleştiren gururlu bir tarihi var. Başkan Trump, bu küresel krize sırtını dönemez. Tüm ülkeler üzerine düşen görevleri yerine getirmeli” dedi.

Her ülkenin mülteci politikasını oluşturma hakkının bulunduğunu kaydeden Han, “Yeni politika, ABD’nin inşa ettiği özgürlük ve hoşgörü değerlerine meydan okuyor. Başbakan May’in Trump’la aynı fikirde olmadığını ifade etmesinden memnuniyet duydum. Bu durumdan etkilenen Londralılar adına hükümetle işbirliği içinde olacağım. ABD gibi hoşgörü, çeşitlilik ve özgürlüğe değer veren ülkeler olarak omuzlarımı silkip, ‘bizim sorunumuz değil’ diyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Merkel: “Karar yanlış”

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Sözcüsü Steffen Seibert ise, Alman liderin Trump’ın kararının yanlış olduğunu savunduğunu kaydetti. Seibert, “Merkel, terörle mücadele kararlılığının bazı etnik köken ve bazı inançtan olan insanları şüphe altında bırakmanın gerekçesi olamayacağına inanıyor” dedi.

Merkel ve Trump, dün Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Daha sonra her iki taraf da yaptıkları açıklamada, görüşmede mülteciler ve seyahat yasağı konularının ele alındığını aktarmıştı.