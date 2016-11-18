Boyut Fuarcılığın düzenlediği Educaturk Konya Yüksek Öğrenim Fuarında Londra Kampüsü lansmanına devam eden Nişantaşı Üniversitesi, Anadolu illerindeki tanıtımlarına hızla devam ediyor. Yaklaşık 29 üniversitenin katıldığı fuarda, katılımcı üniversitelerin stantlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Son günlerde Londra Kampüsü lansmanı ile gündemde olan Nişantaşı Üniversitesi Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Levent Uysal,"Çift anadal, güvenli eğitim, sürekli eğitim ve yüksek lisans imkânlarının yanı sıra Londra Kampüsümüzdeki İngilizce öğrenimi ile öğrencilere geleceklerine yatırım adına cazip imkânlar sunuyoruz. Eğitim fuarları da bu manada, öğrencilerle buluşmak açısından doğru bir platform oluşturuyor" açıklamalarında bulundu.

"Dil yaşanarak öğrenilir"

“Dil yaşanarak öğrenilir diyen” Nişantaşı Üniversitesi Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Uysal, yabancı dil bilmenin kariyer açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Çift anadal, güvenli eğitim, sürekli eğitim ve yüksek lisans imkânlarının yanı sıra Londra Kampüsünde İngilizce öğrenimi sunduklarını anlatan Uysal, “Sanayi dilinde tam teşekkül diye bir tabir vardır. İşte bizler de, tam teşekküllü bir eğitim vermek için çalışıyoruz. Bizler, öğrencilerimizin kendilerini geliştirebileceği şekilde, çift anadal, güvenli eğitim, sürekli eğitim ve yüksek lisans imkânlarının yanı sıra Londra Kampüsümüzdeki İngilizce öğrenimini de sunuyoruz” dedi.

Nişantaşı Üniversitesi’ne yerleşen tüm öğrencilerin dönemlik veya yıllık olarak eğitim alabilecekleri Londra Kampüsü için hiçbir ek ücret alınmayacağını ve üniversitenin gözetimindeki yurtlarda konaklayacaklarını da belirten Uysal, “Dil yaşayarak öğrenilir. Yaşamlarını Londra’da sürdürürken, İngilizceyi de günlük yaşamlarında kullanarak, yani pratik yaparak öğrenecekler. Londra Kampüsünde öğrenim görmek isteyen tüm öğrencilerin soruları için üniversitemizin ilgili birimleri kendilerine yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Gürsoy, stantları ziyaret etti

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Educaturk işbirliği içerisinde hazırlanan 17-18 Kasım tarihlerinde Konya Dedeman Otel’de yapılan “Yükseköğrenim Günleri” adlı etkinliğin açılışı, 17 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşti. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy tarafından açılışı gerçekleştirilen Yükseköğrenim Günleri etkinliği sayesinde, üniversiteye geçiş sınavlarına hazırlanan öğrencilerin gerekli bilgi ve rehberlik hizmeti aldılar. Ülkemiz genelinde eğitim öğretime devam eden devlet ve vakıf üniversitelerin pek çoğunun stant açtığı etkinlikte, Konya genelinde eğitim gören 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik üniversitelerin görevlileri tarafından bilgi verildi. Ayrıca etkinlik dâhilinde rehberlik ve kariyer odaklı birçok seminer de düzenlenen fuarda Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, stantları tek tek ziyaret etti.

Nişantaşı Üniversitesi standını ziyaret eden Gürsoy, Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş ile üniversite ve bölümleri hakkında bilgi aldı. Londra Kampüsü hakkında bilgi alan Gürsoy, dil eğitiminin anavatanın da daha iyi öğrenileceği fikrini dile getirdi.

