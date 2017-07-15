Londra’da '15 Temmuz şehitleri' anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Programı Londra’da Walthamstow Belediye binasında gerçekleştirildi. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonuyla düzenlenen anma törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç telekonferans yoluyla katıldı. 15 Temmuz gecesi şehitleri için okunan Kur’an tilavetinin ardından Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç Londralılara seslendi. Anma törenine Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sırakaya da katıldı.

Telekonferans yoluyla programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “15 Temmuz gecesi ülkemizi karanlığa gömmeye çalışan “FETÖ”cü terör örgütünün başını çektiği hainler biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak veren milletimizle başbakanımızın davetiyle meydanlara inen milletimizin karşısında yerle yeksan oldular ve karanlık emellerine ulaşamadılar. O akşam 250 kardeşimiz şehit oldu ve şu anda aranızda bulunan arkadaşlarımızın da sizlere anlatacağı gibi çok farklı şeyler yaşandı. İnşallah Rabbim bir daha böyle bir şeyi bu millete yaşatmayacak. Fakat şunu herkes bilsin ki ülkemizi herhangi bir şekilde böyle bir çılgınlığı yaşatmaya kalkanlar olursa çok ağır bir şekilde hem cezasını hem karşılığını alacaklar. Aynı 15 Temmuz gecesi gibi“ dedi.

Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, “15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü çerçevesinde şehitlerimizi rahmetle anmak ve aziz milletimizin verdiği demokrasi mücadelesini yad etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sırakaya, “Selam olsun, 15 Temmuz gecesi, ülkesini FETö terör örgütüne ve darbeci zihniyete teslim etmeyen aziz şehitlerimize ve gazilerimize” ifadelerini kullandı.