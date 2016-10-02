Oynadıkları filmlerle gişe rekorları kıran Dünyaca ünlü Hollywood starları Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin boşanma kararı aldıklarına dair haberler tüm dünyada geniş yankı buldu. 2014 yılında evlenen ünlü çiftin çıkan boşanma haberlerinin ardından ilk olarak, İngiltere’nin Londra şehrinde bulunan Dünyaca ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds, Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin boşanacağı haberleriyle, müzede yan yana duran Jolie ve Pitt heykellerini ayırdı. 2013 yılında müzeye konulan heykeller, müze yetkilerince de ayırdıkları doğrulandı.

Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nde ise, tam tersi yaşanıyor. Ünlü Jolie ve Pitt çiftinin balmumu heykellerinin bir arada bulunduğu müzede, boşanma haberlerine rağmen Londra’daki müzenin benzeri yapılmayarak hala yan yana sergileniyor.

Balmumu Heykeller Müzesini ziyarete gelen vatandaşlar ise, hala sıcaklığını koruyan ünlü çiftin boşanma kararı ile ilgili olarak çeşitli yorumlarda bulundu. Bazı hayranları çiftin çocuklarına ve vekalet davasına dikkat çekerken, bazı hayranları ise, Hollywood yıldızlarının Eskişehir’de bir arada görmek istediklerini ifade etti.

“Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında vekalet işleri filan olacak”

Eskişehir’e eğitim amaçlı gelen Elif Balcı, Jolie ve Pitt çiftinin kararıyla ilgili, “Yani çok fazla takip etmiyorum ama çok bilinen bir çiftti. Aldatılmış sanırım ikisinden biri ama sadece çocuklarına yazık diyorum. Çünkü sanırım Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında vekalet işleri filan olacak. Sonuçta biz ikisini Angelina Jolie ve Brad Pitt tanıdık. Ayrı durmaları da çok bir şey değiştirmeyecek. Sonuçta heykel bunlar. İkisi ayrılmış ise, heykellerin yan yana durması çok bir şey değiştirmiyor sanırım” ifadelerini kullandı.

“Sonuçta birlikte bir beraberlik geçirmişler, evli kalmışlar, birlikte tutulabilir hiçbir sakınca yok”

Ankara’dan Eskişehir’e gezi amaçlı gelen Emine Akpınar da çiftin birbirlerine çok yakıştığını belirterek, “Ayrıldılar ama birbirlerine çok yakışıyorlardı. Ayrılmasalardı iyi olurdu iki sinemacı, iki Hollywood’un yıldızı. Yani sonuçta birlikte bir beraberlik geçirmişler, evli kalmışlar, birlikte tutulabilir hiçbir sakınca yok. Tabi kendilerinden izin alındıysa, o önemli” şeklinde konuştu.

“Bence çok güzel aynısı gibi kalması iyi, böyle görmek isteriz”

Konya’dan gezi amaçlı Eskişehir’e gelen Medine Kekeç ise, çiftin tekrar barışmasının iyi olacağını savunarak, “Televizyonlarda duydum, ayrılmasalardı iyiydi. Birbirlerine yakışıyorlardı, ben de öyle düşünüyorum. Tekrar birleşseler iyi olur aslında. Ayrılmasa daha iyi aslında hani tanınmış yıldızlardı. Herkesin bildiği tanıdığı yıldızlardı, heykeller ayrılmasa daha iyiydi. Bence çok güzel aynısı gibi kalması iyi, böyle görmek isteriz” dedi.

Öte yandan müze yetkilileri, ünlü Hollywood yıldızlarının hala boşanmadıklarını, bu yüzden resmi bir durum söz konusu olmadığından, heykellerin beraber sergileneceğini bildirildi.

Mustafa Kaplan

