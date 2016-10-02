Diğer
Kategoriler

Londra'da ayrıldılar Eskişehir'de yan yanalar

Boşanma kararı alan ünlü Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin Londra'da bulunan balmumu heykelleri ayrılsa da, Şehr-i Aşk olarak nitelendirilen Eskişehir'deki Balmumu Heykeller Müzesi'ndeki heykeller hala yan yana duruyor.

Londrada ayrıldılar Eskişehirde yan yanalar

02 Ekim 2016 10:59
Londra'da ayrıldılar Eskişehir'de yan yanalar - Tıkla İzle

Oynadıkları filmlerle gişe rekorları kıran Dünyaca ünlü Hollywood starları Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin boşanma kararı aldıklarına dair haberler tüm dünyada geniş yankı buldu. 2014 yılında evlenen ünlü çiftin çıkan boşanma haberlerinin ardından ilk olarak, İngiltere’nin Londra şehrinde bulunan Dünyaca ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds, Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin boşanacağı haberleriyle, müzede yan yana duran Jolie ve Pitt heykellerini ayırdı. 2013 yılında müzeye konulan heykeller, müze yetkilerince de ayırdıkları doğrulandı.

Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nde ise, tam tersi yaşanıyor. Ünlü Jolie ve Pitt çiftinin balmumu heykellerinin bir arada bulunduğu müzede, boşanma haberlerine rağmen Londra’daki müzenin benzeri yapılmayarak hala yan yana sergileniyor.

Balmumu Heykeller Müzesini ziyarete gelen vatandaşlar ise, hala sıcaklığını koruyan ünlü çiftin boşanma kararı ile ilgili olarak çeşitli yorumlarda bulundu. Bazı hayranları çiftin çocuklarına ve vekalet davasına dikkat çekerken, bazı hayranları ise, Hollywood yıldızlarının Eskişehir’de bir arada görmek istediklerini ifade etti.

“Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında vekalet işleri filan olacak”
Eskişehir’e eğitim amaçlı gelen Elif Balcı, Jolie ve Pitt çiftinin kararıyla ilgili, “Yani çok fazla takip etmiyorum ama çok bilinen bir çiftti. Aldatılmış sanırım ikisinden biri ama sadece çocuklarına yazık diyorum. Çünkü sanırım Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında vekalet işleri filan olacak. Sonuçta biz ikisini Angelina Jolie ve Brad Pitt tanıdık. Ayrı durmaları da çok bir şey değiştirmeyecek. Sonuçta heykel bunlar. İkisi ayrılmış ise, heykellerin yan yana durması çok bir şey değiştirmiyor sanırım” ifadelerini kullandı.

“Sonuçta birlikte bir beraberlik geçirmişler, evli kalmışlar, birlikte tutulabilir hiçbir sakınca yok”
Ankara’dan Eskişehir’e gezi amaçlı gelen Emine Akpınar da çiftin birbirlerine çok yakıştığını belirterek, “Ayrıldılar ama birbirlerine çok yakışıyorlardı. Ayrılmasalardı iyi olurdu iki sinemacı, iki Hollywood’un yıldızı. Yani sonuçta birlikte bir beraberlik geçirmişler, evli kalmışlar, birlikte tutulabilir hiçbir sakınca yok. Tabi kendilerinden izin alındıysa, o önemli” şeklinde konuştu.

“Bence çok güzel aynısı gibi kalması iyi, böyle görmek isteriz”
Konya’dan gezi amaçlı Eskişehir’e gelen Medine Kekeç ise, çiftin tekrar barışmasının iyi olacağını savunarak, “Televizyonlarda duydum, ayrılmasalardı iyiydi. Birbirlerine yakışıyorlardı, ben de öyle düşünüyorum. Tekrar birleşseler iyi olur aslında. Ayrılmasa daha iyi aslında hani tanınmış yıldızlardı. Herkesin bildiği tanıdığı yıldızlardı, heykeller ayrılmasa daha iyiydi. Bence çok güzel aynısı gibi kalması iyi, böyle görmek isteriz” dedi.

Öte yandan müze yetkilileri, ünlü Hollywood yıldızlarının hala boşanmadıklarını, bu yüzden resmi bir durum söz konusu olmadığından, heykellerin beraber sergileneceğini bildirildi.

Mustafa Kaplan 
 

Etiketler: Balmumu Heykeller Müzesi, eskişehir


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!