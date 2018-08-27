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Londra’da polisten kaçan araç otobüs durağına daldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da polisten kaçan lüks otomobil otobüs durağına girdi. Olayda 4 kişi yaralandı.

Londrada polisten kaçan araç otobüs durağına daldı

27 Ağustos 2018 14:34

Londra’nın en ünlü sokaklarından Regent Street’te meydana gelen olayda polis tarafında takip edilen lüks bir otomobil kaldırıma çıkarak otobüs durağına çarptı. Hızla durağa giren otomobil, durağın arkasındaki kitap dükkânına çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans gönderilirken, polis bölgeyi kordon altına aldı. Emniyetten yapılan açıklamada, olayda terör şüphesi bulunmadığı belirtildi. Polis, 1 yaya ve otomobildeki 3 kişinin yaralandığını ve hastanede tedavilerinin devam ettiğini bildirdi. Emniyet güçleri yaralılar ile ilgili detay vermezken 1 kişinin tehlikeli araba sürmek şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.  

Etiketler: Londra

 

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