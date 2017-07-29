Londra’da siyahi genç için protesto gösterisi

Londra’da yer alan Sivil Toplum Kuruluşları bugün Londra Stokenewington Polis istasyonu önünde “Charles için adalet istiyoruz” adlı protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, “Siyahilerinde hayatı önemlidir. Adalet yoksa barışta yok. Faşizme dur de” yazılı pankartlar taşıdı. Polis gözetiminde hayatını kaybeden Charles’in ailesi polis istasyonu önünde kisa bir basın açıklaması yaptı.



Göstericiler arasında yer alan ve Rashan Charles’i ailecek tanıdığını söyleyen Gülşah Toran ise yaşanan olayı polisin aşırı güç kullanımı olarak tanımladı. Toran. “Charles, polisler tarafından saldırıya uğramıştı. Bizler çok sinirliyiz. Cahrles elimizde büyümüştü. Kızımla aynı okula gittiler.Annemin evine her gün girip çıkan bir çocuktu. Öldürülmesinin ardından biz hiç bir haber görmedik medyada. Polislerin aşırı şiddeti söz konusu. Dükkanın içerisinde 6 kamera vardı. Şu ana kadar hiç paylaşılmadı. Rashan astım hastasıydı ve polislerin şiddeti sonucu oldu. Adalet istiyoruz” dedi.



Göstericiler yapılan basın açıklamasının ardından protestoyu noktaladı. Sivil toplum örgütlerinin yaptığı açıklamalara göre son bir ay içinde polis gözaltısı esnasında hayatını kaybeden siyahi vatandaşların sayısı 3’e yükseldi. 21 Temmuz Cuma gecesi bir markette polis tarafından gözaltına alınan Charles kısa süre içerisinde kaldırıldığı St.Thomas Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.