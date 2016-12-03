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Londra’da yılbaşı alışverişi hızlandı

Yeni yıla girmeye sayılı günler kalırken, İngiltere’nin başkenti Londra’da yılbaşı alışverişi hızlandı.

Londrada yılbaşı alışverişi hızlandı

03 Aralık 2016 10:26

Avrupa’da turizm ve alışverişin en hareketli şehirlerinden Londra’da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği başladı. Özellikle yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettikleri Oxford caddesi ve merkezi tarihi noktalarda belediye caddeleri led ışıklarla süslendi. Merkezde bir gece konseri de düzenleyen yerel yönetim, hafta sonu hareketliliğine rağmen caddeleri araç trafiğine kapattı. Bir taraftan konser seyreden diğer taraftan mağazaların vitrinlerini rahatça ziyaret eden İngilizler, en çok hediyelik satın alıyor. Yılbaşı öncesinde ünlü mücevher markaları, teknolojik ürün satan mağazalar, kozmetik ve iç giyim sektörlerinde katlanarak artan satışlar gözleniyor.

Havaların soğumasına rağmen sokaklarda hareketli organizasyonlar da ortamı ısıtıyor. Işıklandırma yapılan caddelerdeki çalışmalarda konserlerin olması turistlerinde ilgisini çekiyor.

Etiketler: Londra, yılbaşı alışverişi


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