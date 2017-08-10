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Londra’da yolcu otobüsü mağazaya girdi

Londra’da iki katlı bir otobüsün mağazaya girmesi sonucu iki kadın yolcu otobüste mahsur kaldı.

Londrada yolcu otobüsü mağazaya girdi

10 Ağustos 2017 12:34
Londra’da yolcu otobüsü mağazaya girdi - Tıkla İzle

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneyinde iki katlı bir yolcu otobüsü, mağazaya girdi. Lavender Hill’de yaşanan olayda iki kadın otobüsün üst katında sıkıştı. Londra İtfaiyesi, kadın yolcuların bilincinin yerinde olduğunu bildirdi. Mağazanın ön kısmı ise büyük hasar gördü. Kazada en az 6 kişi yaralanırken, yaralılara olay yerinde müdahale edildiğini söyleyen polis, otobüs sürücüsünün ise hastaneye sevk edildiğini dile getirdi.

Otobüste bulunan yolculardan Andrew Matthews, kaza sırasında otobüsün üst katında olduğunu ifade ederek, “Otobüsün sürüklendiğini fark ettim. Mağazanın çatısının otobüsün üzerine doğru kaydığını gördüm” dedi. Otobüsün durduğu anca çığlık sesleri duyduğunu belirten Matthews, “Bir kadın yolcunun otobüsün üst katında mahsur kaldığını gördüm. Yardım istiyordu” ifadelerini kullandı.

Solange Morin isimli bir başka görgü tanığı ise kadın yolculardan birinin bağırdığını ve otobüsün camını yumrukladığını sözlerine ekledi. Otobüse giderek kadınla konuştuğunu ve ellerini tuttuğunu söyleyen Morin, “Sıkışmıştı ve onu dışarıya çıkaramadım” diye konuştu. 

Etiketler: Londra, mağaza, yolcu otobüsü


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