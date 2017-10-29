Londra’dan yola çıkan grup Kudüs’e ulaştı

Balfour Deklarasyonunun 100’üncü yıl dönümünde deklarasyonu protesto etmek, uluslararası mesaj vermek ve Filistin topraklarının işgal edilmesini protesto etmek için Londra’dan yola çıkan ve 135 gün yürüyen İngiliz grubun işgal altındaki Kudüs şehrine ulaştığı belirtildi. Beytüllahim’deki Turizm ve Bilgi Birimi Müdürü İlyas Dais yaptığı açıklamada, 60 kişiden oluşan grubun Londra’dan yola çıktığını, oradan Fransa ve İsviçre’ye uğradığını, daha sonra İtalya ve ardından Yunanistan’a geçerek Türkiye’ye, oradan da uçakla Amman’a geldiğini bildirdi. Buradan da yürüyüşünü tamamlamak için El-Kerame kapısından içeri girip Filistin topraklarına geçtiğini söyledi.

Konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında Dais, “İngiliz heyet hükümetine Filistin halkına yönelik bir tutum sergilemesi ve 100 yıl önceki Balfour Deklarasyonu nedeniyle bu halkın başına gelenler için özür dilemesi hususunda mesaj verdiği gibi, uluslararası camiaya da işgalin üzerinden 50 yıl, Nekbe’nin üzerinden 70 yıl ve Gazze’ye dayatılan kuşatmanın üzerinden 10 yıl geçti” dedi.

Dais, grubun Filistinlilerin işgal altında çektikleri sıkıntıları yerinde görüp dünyaya duyurmak için değişik bölgeleri, köyleri, mülteci kamplarını gezeceğini ifade etti.

Muhammed Rabah