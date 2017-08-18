Londra’nın simgesi Big Ben sessizliğe bürünüyor

İngiltere’nin başkenti Londra’nın simgesi olan Big Ben saat kulesi, bir kez daha bakıma alınıyor. Kentle özdeşleşen saat kulesine yapılacak tadilat 4 yıl sürecek ve kulenin çanları pazartesi günü öğle saatlerinde son kez çalacak. Resmi adı Elizabeth Kulesi olan tarihi yapının parçaları teker teker sökülerek, temizlenip bakıma alınacak. Kulenin 13,7 ton ağırlığındaki çanı da tadilattan geçecek. Kulenin ilk kez bu kadar uzun süre bakımda kalmasına neden olacak tadilat yaklaşık 38 milyon dolara mal olacak. Bakım ve onlarım çalışmaları 2021 yılına kadar sürecek.

Kente gelen bir turist, kulenin çevresine kurulan iskelelerin kendisini üzdüğünü dile getirerek, “Yine de çalışmaların nasıl yapıldığı görmek güzel. Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Kapatılacağını bilmiyordum, belki gelecek sefere daha şanslı olurum” dedi.

Bir başka turist ise kulenin tadilata alınmasının iyi olduğunu ancak restorasyon sürecinin 4 yıl sürmesine şaşırdığını söyledi.

Kenti gezmeye gelen Türk bir turist ise “Kenti daha önce gelip görmemişlerse kaçıracaklar diye düşünüyorum. Londra’yı Londra yapan seslerden biri. 4 sene uzun bir süre” ifadelerini kullandı.

Çanları ilk kez 1859 yılında çalan kule daha önce de bakıma alınmış, kulenin çanları iki kez daha susmuştu.

Savaş Alpaltun