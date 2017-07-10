Londra'nın ünlü Camden Lock Market'inde büyük yangın

İngiltere'nin başkeni Londra'nın merkezinde bulunan Camden Lock Market'te bulunan binalardan birinde dün akşam saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi. Görgü tanıkları yangının alevlerinin gökyüzüne kadar yükseldiğini bildirdi.

Gece yarısından önce yapılan ilk acil durum çağrısı sonrasında Londra İtfaiyesi olay yerine 8 itfaiye aracı ve 60 itfaiyeciyi bölgeye gönderdi. Kısa süre sonra olay yerindeki araç sayısı 10'a, ifaiyeci sayısı da 70'e çıkarıldı.

Yangının nedeni henüz netlik kazanmış değil.