Los Angeles 2018’e büyük coşkuyla “merhaba” dedi

Los Angeles’da 31 Aralık akşamı belediye binası önünde en büyük yılbaşı partisi gerçekleşti. Yılbaşı partisinde kurulmuş olan üç ayrı sahnede aralarında DJ Frencesca Harding, Raquel Rodriguez gibi ünlü sanatçılarında bulunduğu, DJler, şarkıcılar ve müzik grupları yer aldı.

Partiye katılan yaklaşık 50 bin kişi Los Angeles Belediye Binası üzerinde yapılan üç boyutlu lazer,ışık şovu ve havai fişekler eşliğinde gerçekleşen geri sayıma hep bir ağızdan eşlik etti. Herkesin birbirine iyi yıl dileklerini sunduğu parti, geri sayımın ardından konserler ile sona erdi.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu