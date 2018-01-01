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Los Angeles 2018’e büyük coşkuyla “merhaba” dedi

ABD’nin en kalabalık ikini şehri Los Angeles, yeni yılı belediye binası önünde gerçekleşen partiyle karşıladı.

Los Angeles 2018e büyük coşkuyla “merhaba” dedi

01 Ocak 2018 13:29

Los Angeles’da 31 Aralık akşamı belediye binası önünde en büyük yılbaşı partisi gerçekleşti. Yılbaşı partisinde kurulmuş olan üç ayrı sahnede aralarında DJ Frencesca Harding, Raquel Rodriguez gibi ünlü sanatçılarında bulunduğu, DJler, şarkıcılar ve müzik grupları yer aldı.

Partiye katılan yaklaşık 50 bin kişi Los Angeles Belediye Binası üzerinde yapılan üç boyutlu lazer,ışık şovu ve havai fişekler eşliğinde gerçekleşen geri sayıma hep bir ağızdan eşlik etti. Herkesin birbirine iyi yıl dileklerini sunduğu parti, geri sayımın ardından konserler ile sona erdi. 

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

Etiketler: Los Angeles 2018

 

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