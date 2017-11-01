Los Angeles Lakers, Detroit Pistons’ı mağlup etti

NBA’de normal sezon heyecanına 4 karşılaşmayla devam edildi. Oklahoma City Thunder, BMO Harris Bradley Center'da karşılaştığı Milwaukee Bucks'ı 110-91 mağlup ederek, 4. galibiyetibi aldı. Thunder'da Paul George 20 sayı, 3 ribaund, Carmelo Anthony 17 sayı, 8 ribaund ve Russell Westbrook 12 sayı, 10 ribaund ve 9 asist ile oynayarak galibiyeti getirdi. Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 8 ribaund ve Khris Middleton 9 sayı, 7 ribaund ile oynadı.

Lakers, evinde galip

Los Angeles Lakers, Staples Center'da mücadele ettiği Detroit Pistons'ı 113-93 yenerek, 3 galibiyetini aldı. Lakers'ta Julius Randle 17 sayı, 7 ribaund, Kyle Kuzma 16 sayı, 6 ribaund ve Larry Nance Jr. 14 sayı, 12 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. Pistons'ta ise Reggie Jackson 18 sayı, 7 ribaund ve Tobias Harris 18 sayı, 4 ribaund ile oynadı.

NBA’de günün sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 101 - Sacramento Kings: 83

Brooklyn Nets: 114 - Phoenix Suns: 122

Milwaukee Bucks: 91 - Oklahoma City Thunder: 110

Los Angeles Lakers: 113 - Detroit Pistons: 93

Oğuzhan Ort

