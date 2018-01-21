Los Angeles’ta kadınlar Donald Trump’ı protesto etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığa gelmesinin birinci yılında Los Angeles Polis Departmanı’nın verilerine göre 200 bin üzerinde kadın ve kadın hakları destekleyicisi, Los Angeles, Kadınların Yürüyüşü Vakfı’nın (Women’s March-LA Foundatıon) önderliğinde birçok sivil toplum kuruluşu eşliğinde hem Donald Trump’ın politikalarını hem de kadına yönelik şiddet ve tacizi protesto etme amacı ile Los Angeles merkezinde sabah saatlerinde toplandı. Topluluk temsilcileri konuşmalar yaparken sık sık Trump aleyhtarı ve göçmenleri destekleyici sloganlar atıldı.

Vakfın Yönetim Kurulu Yöneticisi Emiliana Guereca, “2018 Kadınların Yürüyüşü ’nün amacı sesimizi duyurmak, toplumu hareketlendirmek ve bir araya getirmek. Kadın hakları, insan haklarıdır” dedi.

Polisin çevre yolları kapattığı ve yolun güvenlik önlemleri aldığı gösteride konuşmaların ardından toplanan yüzbinler Los Angeles Belediye binası önüne yürüdü. Gerçekleşen yürüyüş bu güne kadar Amerika’da gerçekleşen en büyük kadın yürüyüşlerinden biri oldu. Belediye binası önüne kurulan sahnede ise Hollywood’un birçok tanınmış siması yürüyüşe destek vermek için söz aldı.

İlk olarak konuşan aktris Eva Longoria, katılanlara teşekkür etti. Kadınların içinde bulunduğu sorunlardan tek başına kimsenin sorumlu olmadığını bunun nesiller boyunca oluştuğunu ve bu yürüyüşün hedeflerinin bunu yıkmak olduğunu ve bir politikacıdan veya politik partiden daha büyük olduğunu söyledi.

Ardından aktris Natalie Portman, ilk cinsel tacizle ilk filminin ardından, 13 yaşındayken gelen bir hayran mektubu ile tanıştığını, hayalinin fiziksel güvenliğinden korkmadan veya hakkında dedikodu çıkmadan istediğini giyebileceği, istediğini söyleyebileceği, istediğini arzulayabileceği bir dünya istediğini ve her kadının bunu arzuladığını ifade etti.

Konuşmaların arasında kısa bir konser veren şarkıcı Rachel Platten, kendisine ait olan ve Hillary Clinton’ın da kampanyasında kullandığı “Fght Song” şarkısını seslendirdi. Konserden sonra konuşan aktris Scarlett Johansson önce organizatörlere teşekkür etti ardından politikacılar ve son zamanlarda Hollywood ile eğlence sektöründe patlayan taciz iddialarına gönderme yaparak güç ve erk sahibi kişilerin bu güç ile kendilerinden daha güçsüzleri çıkarları için kullandıklarını ve bunu yapabilmelerinin haklı oldukları anlamına gelmediğini belirtti.

Sahnede gösteriler sürerken 200 bin kişilik gösterici grubuna karşı ayıları yirmiyi bulmayan Trump destekçilerinin protesto düzenlemeye çalışması ise polisin Trump destekçisi göstericiler çevresinde barikat kurması ile karışıklığa sebep olmadan kontrol altında tutuldu. Yürüyüşü düzenleyen vakıf internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, gerçek barış ve özgürlüğün eşitlik olmadan gerçekleşmeyeceğini, amaçlarının herkes için güvenli ve barışçıl bir alan kurmak olduğunu, 2018 Kasım ayında gerçekleşecek seçimlere kadar mesajlarının oylarının, varlıklarının değerli olduğu ve oylarının sadece kendileri için değil oy vermeyenler için de olduğunu belirtiyor.

2018 Los Angeles Kadın yürüyüşü siyasi partilerden bağımsız, kadın hakları, insan hakları, sivil haklar ve sosyal adalet arayan ulusal barışçıl hareketin bir parçası.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu