Bir yıl önce lösemi teşhisi konulan Alaattin Arslan(38) hastalıkla mücadele sürecini İHA muhabirine anlattı. Geçirdiği felç sonucu konuşma yetisini kaybeden annesi Nezaket Arslan ile beraber yaşayan Alaattin Arslan, bu hayattaki tek önceliğinin annesi Nezakat Arslan(67) olduğunu, annesine bakacak kimse olmadığı için kaygılandığını dile getirerek yardım talebinde bulundu.

Lösemi teşhisinin konulmasının ardından 80 kilodan 39 kiloya düştüğünü, su içerken ve yemek yerken zorlandığını, karnının aç olmasına rağmen yemek yiyemediğini kaydetti.

Arslan, tek önceliğinin annesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Ben kendim için bir şey istemiyorum, şu garip annem var ya, ne anneden güngörmüş ne babadan, sadece ona sahip çıkmalarını istiyorum. Ben bitmişim zaten, sadece anneme gün görmemiş anneme. Ben anneme bakamadım, demek ki benimde kaderim buymuş. Bacım var, onu çok özlüyorum, eniştem var, yeğenlerim var ama onların da durumu yok. Ben ne diyebilirim ki? Ben kendim için bir şey istemiyorum. Annem için, konuşamıyor felçli zaten. Anlatsa anlatamıyor. Söylese söyleyemiyor.”

İlaçlarımı alacak maddi güce sahip olamadığını söyleyen Arslan, “Yeşil kartım var. Bulamazsam oradan buradan alıyorum. Bizim milletimiz yücedir. Benim istediğim bana acımaları değil. Anneme sahip çıkmalarını istiyorum. Ben olmadığım zaman anneme sahip çıksınlar lütfen, ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Ölüm Allah’tandır, ne zaman geleceği belli değildir. Anneme sahip çıksınlar ben onu isterim. Bu hayattan ben kendim için hiçbir şey istemedim. Ben babasız büyüdüm. 13 yaşımda babam öldü benim, babasızlığın ve ailesizliğin ne demek olduğunu bilirim ben” şeklinde konuştu.

Tek varlığının annesi olduğunu dile getiren Arslan, konuşma engelli annesi Nezaket Arslan için yardım çağrısında bulunarak, “Benim tek varlığım annem, kıyamam ben ona kimse bana acımasın ona sahip çıksınlar. Bunu gönülden söylüyorum, bana acımasınlar anneme acısınlar, anneme sahip çıksınlar. Ben hayırsız evladım, bir annemi mutlu edemedim ben” dedi.

Benan Özben