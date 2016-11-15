İyileşince Kabe'ye gitmek istediğini söyleyen ve sosyal medyada "Erenlere Umut" ismiyle açılan sayfada 20 bin üye ile ilik aranan 7 yaşındaki Eren Acar, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde hayata tutunma mücadelesini dün akşam kaybetti. Baba Mehmet Acar, sosyal medyadaki sayfadan acı haberi 20 bin takipçiye "Eren ben buraya kadar dedi... "O"ndan geldik O na gideceğiz dedi, Bir çok kez. Şimdi de önce BEN gidiyorum dedi. Rabbim herkesten razı olsun..." mesajı ile duyurdu.

Galatasaray hayranı olan ve Galatasaray'ın kaptanı Selçuk ile de fotoğrafı bulunan minik minik Eren'in cenazesi bu gün toprağa verilecek.