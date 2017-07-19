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Lösemi hastası Pelin için ata bindiler

Manisa'nın Soma ilçesinde, hayatının henüz baharında lösemi hastalığına yakalanan ve İzmir Ege Üniversitesinde tedavi gören 7 yaşındaki Pelin Güldal'ın sağlığına yeniden kavuşması için Soma Atlı Sporlar Derneği, bir yardım organizasyonu düzenledi.

Lösemi hastası Pelin için ata bindiler

19 Temmuz 2017 09:51

Soma Atlı Sporlar Kulübü, lösemi hastalığına yakalanan Pelin Güldal için Soma Nazım Yavuz Stadyumu'nda at binme etkinliği gerçekleştirdi. Somalılar, Nazım Yavuz Stadumu'nda buluşarak hem at bindi, hem de minik Pelin için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi. Kampanya hakkında bilgi veren Soma Atlı Sporlar Kulübü Başkanı İsmail Şen, "Soma Kaymakamlığının izni dahilinde bugün Pelin için bu organizasyonu düzenledik. Derneğimizin ilk faaliyeti. Kanser hastası Pelin kardeşimiz için böyle bir organizasyon düzenledik. Halkımız da yoğun ilgi gösterdi. Buraya getirdiğimiz atlara binmek isteyenler makbuz karşılığında bir yardım toplanıyor. Toplanan bu yardımlar da Pelin kardeşimizin tedavisinde kullanılmak üzere ailesine teslim edilecek. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kampanyaya destek vermek üzere Akhisar ilçesinden katılan Akhisar Atçı Dostlar Derneği Başkanı Yakup Yıldırım ise "Bizde Pelin kardeşimize bir katkımız olsun diye Akhisar'dan geldik. Güzel bir organizasyon arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz" diye konuştu. 

Yılmaz Sarıpınar

Etiketler: manisa, pelin


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