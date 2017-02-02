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Lösemi hastasının imdadına ambulans helikopter yetişti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde lösemi hastası yaşlı adama kar nedeniyle ambulansla ulaşılamayınca ambulans helikopter devreye girdi.


02 Şubat 2017 15:49

İlçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çıkrık köyünde lösemi hastası 74 yaşındaki Hacı İşıkrık'ın ağrılarının artması üzerine 112 ekiplerine haber verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın ulaşamadığı hasta adam için Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Köye gönderilen ambulans helikopterle alınan yaşlı adam, Şanlıurfa’ya götürülerek tedavi altına alındı.

Köy sakinlerinin telefonla çektiği görüntülerde okulun bahçesine inen helikopterin, hastayı aldıktan sonra yeniden havalanması görülüyor.

Cuma Sarı
 


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