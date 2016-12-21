Etkinlikle ilgili bilgi veren Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Başkanı Emrah Altunaş, “Gazi Hastanesinde tedavi gören lösemili kardeşlerimiz sosyal medyadan Kapadokya’daki balonları görmüşler ve bize ‘bunlardan biz de uçurmak istiyoruz’ dediler. Ben de onlara Kapadokya’daki balonların içine binildiğini ama bunların uçurulanlarının da olanları olduğunu söyledim. Daha sonrasında hastaneden belki aylarca çıkmamış olan bu çocuklar için her zaman yaptığımız çeşitli etkinlere böyle bir projeyi dahil edebileceğimi düşündüm. Geçen yıl ilkini yaptığımız etkinlik onları çok mutlu edince bunu geleneksel hale getirmeyi amaçladık. Ayrıca çocukların maskeyle toplu taşıma araçlarına bindiklerinde veya halk arasında bulunduklarında insanların yolunu değiştirip, yanlarından uzaklaştıkları konusunda yaşadıkları durumun ve toplumdaki önyargıların önüne geçmek amacıyla da bu yılki etkinliğimizde hepimiz üzerinde yardım gönüllüleri yazan maskeler taktık. Kanser bulaşıcı değildir, onları virüslerden korumak için kullanmamız gerektiği konusunda bu şekilde farkındalık yaratmak istedik” şeklinde konuştu.

“Bir yerlerde sizi bekleyen küçük savaşçılar var”

Başkent'te hava sıcaklığı eksi derecede olmasına rağmen yoğun katılımın olduğu etkinlikle ilgili duygularını dile getiren Altunaş, “Bugün haftalardır hayalini kurduğumuz, gerçekleşmesini heyecanla beklediğimiz etkinliğimizi tamamladık. Her şey çok güzeldi, biz havanın soğuğuna aldırmadan orada saatlerce bekledik ve herkes çok mutluydu. Çünkü hepimizin tek bir amacı vardı; hastane içinde bize camın arkasından bakan ve gökyüzüne uçurduğumuz her fenerden hayata tutunmak için bir umut ışığı bulan minik savaşçılarımızın umudu olmak. Bu gece bizimle beraber gökyüzünü aydınlatıp çocuklara umut ışığı olan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Unutmayın bir yerlerde sizi bekleyen küçük savaşçılar var” ifadelerini kullandı.

