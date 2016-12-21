Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Lösemili çocuklar için gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı

Lösemili çocuklar için gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı

Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Topluluğunun Gazi Hastanesinde tedavi gören lösemili çocuklar için geleneksel olarak gerçekleştirdiği dilek feneri etkinliğinde gökyüzü yüzlerce dilek feneri ile aydınlandı.


21 Aralık 2016 12:33

Etkinlikle ilgili bilgi veren Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Başkanı Emrah Altunaş, “Gazi Hastanesinde tedavi gören lösemili kardeşlerimiz sosyal medyadan Kapadokya’daki balonları görmüşler ve bize ‘bunlardan biz de uçurmak istiyoruz’ dediler. Ben de onlara Kapadokya’daki balonların içine binildiğini ama bunların uçurulanlarının da olanları olduğunu söyledim. Daha sonrasında hastaneden belki aylarca çıkmamış olan bu çocuklar için her zaman yaptığımız çeşitli etkinlere böyle bir projeyi dahil edebileceğimi düşündüm. Geçen yıl ilkini yaptığımız etkinlik onları çok mutlu edince bunu geleneksel hale getirmeyi amaçladık. Ayrıca çocukların maskeyle toplu taşıma araçlarına bindiklerinde veya halk arasında bulunduklarında insanların yolunu değiştirip, yanlarından uzaklaştıkları konusunda yaşadıkları durumun ve toplumdaki önyargıların önüne geçmek amacıyla da bu yılki etkinliğimizde hepimiz üzerinde yardım gönüllüleri yazan maskeler taktık. Kanser bulaşıcı değildir, onları virüslerden korumak için kullanmamız gerektiği konusunda bu şekilde farkındalık yaratmak istedik” şeklinde konuştu.

“Bir yerlerde sizi bekleyen küçük savaşçılar var”
Başkent'te hava sıcaklığı eksi derecede olmasına rağmen yoğun katılımın olduğu etkinlikle ilgili duygularını dile getiren Altunaş, “Bugün haftalardır hayalini kurduğumuz, gerçekleşmesini heyecanla beklediğimiz etkinliğimizi tamamladık. Her şey çok güzeldi, biz havanın soğuğuna aldırmadan orada saatlerce bekledik ve herkes çok mutluydu. Çünkü hepimizin tek bir amacı vardı; hastane içinde bize camın arkasından bakan ve gökyüzüne uçurduğumuz her fenerden hayata tutunmak için bir umut ışığı bulan minik savaşçılarımızın umudu olmak. Bu gece bizimle beraber gökyüzünü aydınlatıp çocuklara umut ışığı olan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Unutmayın bir yerlerde sizi bekleyen küçük savaşçılar var” ifadelerini kullandı.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç