Gaziantep Onkoloji Hastanesinde tedavi gören lösemili çocukların hayallerinin polis ve doktor olmak olduğunu söylemesi üzerine harekete geçen Deva Hastanesi yönetimi, lösemili çocukların hayalini gerçekleştirdi. Polis olmak isteyen lösemi hastası çocuklara polis kıyafeti alınarak polis teşkilatı gezdirildi. Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğünü gezen lösemili çocuklar, özel harekat polisleri ile bir araya gelerek eğitimlerini izledi. Özel harekat polislerinin kullandığı zırhlı araçlarla tur atan lösemili çocuklar, buradan çevik kuvvet şube müdürlüğünü ziyaret etti. Çevik kuvvete ait toplumsal müdahale aracı TOMA’ya binen çocuklar, tazyikli su ile müdahale denemesi yaptı. Hayali doktor olmak olan lösemili çocuklar ise Deva Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Tahmazoğlu ile beraber doktor üniforması giyip hastaları muayene etti.

Lösemili çocuklar büyüyünce polis olmak istediklerini belirterek, polis araçlarını çok sevdiklerini söyledi.

Lösemili çocuklara, Deva Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Tahmazoğlu ve Deva Hastanesi yöneticileri eşlik etti. Lösemili çocuklar hayallerinin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan, Deva Okullarının sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu tür etkinlikleri sürdüreceği öğrenildi.

Lider Olgun - Orhan Erkılıç