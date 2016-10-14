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Lösemiye yenilen 12 yaşındaki Beyza’ya veda

İnegöl’de yaşama tutunması için ilik nakli kampanyası düzenlenerek uygun donör bulunan fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 12 yaşındaki Beyza Sarı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Lösemiye yenilen 12 yaşındaki Beyzaya veda

14 Ekim 2016 16:40

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşama tutunması için ilik nakli kampanyası düzenlenen ve uygun donör de bulunan 12 yaşındaki Beyza Sarı, tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. İnegöl’de yaşayan Beyza’nın lösemi hastalığına yakalanmasının ardından babası Bülent Sarı’nın geçen Ağustos ayında sosyal medyadaki paylaşımı üzerine İnegöllüler Beyza için seferber olmuştu. 19 Ağustos’ta kurulan Kızılay Kan Bağış TIR’ında düzenlenen kampanya Heykel Meydanı’nda devam ederken, yoğun ilgi gören kampanya sonunda İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı merhum Hikmet Şahin’in torunu olan Beyza için uygun donör bulundu. Ancak hastalığın üçüncü evresinde olan ve nakil hazırlıkları yapılan Beyza Sarı, tedavisinin devam ettiği Uludağ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

ŞAHİN AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Bursa Büyükşehir eski Belediye Başkanı Merhum Hikmet Şahin’in torunu, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’in yeğeni, iş adamı Bülent Sarı’nın kızı Beyza Sarı’nın cenaze namazı minik Beyza’nın büyük dedesi Yusuf Şahin’in yaptırdığı Yusuf Şahin Cami’de kılındı.

KOLLARINA GİRDİLER

Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çeken Beyza’nın babası Bülent Sarı’ya Milletvekili Hüseyin Şahin ve arkadaşları kollarından tutarak destek çıktılar. Minik Beyza’nın cenazesi, götürüldüğü Kavaklaraltı mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Kaymakam Ali Akça, AK Parti Bursa milletvekilleri Hüseyin Şahin ile Zekeriya Birkan, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel, BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, İTSO Başkanı Metin Anıl, CHP İlçe Başkanı Halil Büyükışıklar, hayırsever Yusuf Şahin ile kalabalık cemaat katıldı.

Etiketler: İnegöl, uludağ üniversitesi


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