Bulgaristan'da yapılan 38'inci Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 yaş altı 50 kilo kategorisinde sağ bilekte dünya ikincisi olan milli bilek güreşçisi Gamze Çınar'ın kardeşi olan Ali Çınar, 6 yaşındayken lösemiye (kan kanseri) yakalandı. Sivaslı olan aile, Ali'nin tedavisini yaptırmak için Samsun'a geldi. 2010 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavisine başlanan Ali, 2012 yılında lösemiyi yenmeyi başardı. 4 çocuklu ailenin en küçüğü olan Ali, güreşe karşı ilgisi ve ailesinin de yönlendirmesiyle Atakum Belediye Spor Kulübünde güreşe başladı. Yaklaşık 1 yıldır güreş yaparak müsabakalara hazırlanan Ali, ileride ablası gibi dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Güreş yapmayı çok sevdiğini söyleyen Ali Çınar, "Güreş yaparken pes etmemeyi ve sonuna kadar kovalamayı öğrendim. Lösemiyi atlattım, şimdi spor yapıyorum. Güreşte çok başarılı olacağımı düşünüyorum. Hedefim ileride dünya şampiyonu olmak" dedi.

Kardeşinin güreşte oldukça başarılı olduğunu söyleyen milli bilek güreşçisi Gamze Çınar, "Hatta birkaç yıl sonra beni de yenecek. Şimdiden korkmaya başladım. Sonuna kadar arkasındayım. Yaşına göre güçlü ve çevik olduğunu düşünüyorum. Devam ederse ondan da çok madalya göreceğiz. Evde her gece güreş yapıyoruz. Her şey güzel gidiyor" diye konuştu.

Oğluyla gurur duyduklarını söyleyen Ali’nin babası Hasan Çınar, "Ali bu hastalıkta çok zor tedavileri atlattı. Hastalığı atlattıktan sonra spora heves yaptı. Ali’nin bunu da başarıp iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Ali'nin çevik bir sporcu olduğunu belirten Atakum Belediye Spor Kulübü Güreş Hocası Ahmet Baysal, "Ali, zeki, çevik, ahlaklı bir sporcu. Aynı zamanda ona söylenen her şeyi harfiyen yerine getiren, antrenmandan kaçmayan, başarılı olabilmek için elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışan bir öğrencimiz. Ali'nin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ali bazı sıkıntıları atlatmasına rağmen azimli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Böyle giderse dünya şampiyonu olması için önünde hiçbir engel yok" şeklinde konuştu.

Kenan Akyüz



