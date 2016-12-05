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Lösemiyi yenen minik Mert, tekrar hayata tutundu

İzmir'de lösemi hastalığını yenen Niyazi Mert Ülkü, geçtiğimiz günlerde mutfak bankosundan düşüp beyin kanaması geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan minik Mert, tekrar hayata tutundu.

Lösemiyi yenen minik Mert, tekrar hayata tutundu

05 Aralık 2016 10:27

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Halil ve Duygu Ülkü çiftinin oğulları 3 buçuk yaşındaki Niyazi Mert Ülkü, 3 yıl önce lösemi hastalığına yakalandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmeye başlayan küçük Mert, ailesinin, doktorlarının sevgisi ve desteğiyle hayata tutundu. Lösemiyi yenen Mert, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirdi. Annesini mutfakta 60 santimetre yüksekliğinde bankoda beklerken birden yere düşen Mert, beyin kanaması geçirdi. Annesi oğlunu alıp hemen en yakındaki Özel Medifema Hastanesine götürdü. Acil serviste görevli Acil Tıp Uzmanı Sevcan Baki Baskın, beyin kanamasından şüphelenip gerekli tetkikleri istedi. Çekilen filmlerde Mert'in beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç.Dr. Haluk Özer, film ve tetkikleri inceledikten sonra ameliyat kararı verdi. Dr. Özer ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından küçük Mert sağlığına kavuştu.

İki kez ölümden döndü, şimdi sağlıklı
Dr. Özer, beyin kanamalarından kanamanın şiddeti, beyin dokusunun hasarlı olup olmadığı ve hızlı müdahale konularının tedavinin başarısını etkilediğini söyledi. Mert'in annesinin, acil serviste görevli acil tıp uzmanının ve bizlerin hızlı davranması neticesinde hastayı kısa sürede ameliyata aldıklarını ifade eden Dr. Özer, "Yüksekten düşen küçük Mert'in beyninde oluşan kanama annesinin duyarlılığı, acil servisin dikkati sayesinde düştükten kısa bir süre sonra yaptığımız ameliyatla hızla iyileşti. Küçük hastamız ertesi gün sağlığına kavuşup evine döndü. Şimdi çok sağlıklı" diye konuştu. Acil serviste görevli Dr. Baskın ise, istediği tetkiklerde Mert'in beyin kanaması geçirdiğini gördüğünü ifade ederek, "Hemen Beyin Cerrahisi uzmanımız Haluk Bey'e haber verdik. Aileye ise çocuklarının durumunun ciddiyeti hakkında bilgi verdim" dedi.

Baba Halil Ülkü ise şöyle konuştu:
"Oğlumuz lösemi tedavisi görüyor. Yavrumuz hastalığı yendi. Kısa bir süre önce idame tedavilerini aldık. Ancak tam da bu sırada talihsiz bir kaza geçirdik. Acil servisteki doktorumuz, Haluk hocamız yavrumuzu sağlığına kavuşturdu. Kendilerine teşekkür ediyorum."
 

Etiketler: Niyazi Mert Ülkü


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