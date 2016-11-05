Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tülücü, LPG ve CNG'li araçlarda yanma ve patlamalar olmaması için denetimin bir prosedür değil can güvenliği için zorunlu olduğunu söyledi. Kısa bir süre önce Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde büyük bir facianın atlatıldığını söyleyen Tülücü, "TEM’deki bir akaryakıt istasyonundan aracına LPG yakıtı aldıktan sonra üç şeritli yola çıkan sürücünün sigara içmek için çakmağı yakması üzerine otomobil alev almış, araç sürücüsü ile annesinin elleri ve yüzleri yanmıştı. Bu olay nezdinde de görüldüğü üzere, LPG’li araçlarda özellikle 2012 yılı sonrası sıklıkla yaşanan yanma ve patlama olaylarının nedeni, söz konusu araçlar için daha önce uygulanan gaz sızdırmazlık raporu alma zorunluluğunun kaldırılmış olmasıdır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 19 Aralık 2011 tarihli genelgesi ile araç muayene istasyonlarında yapılan muayenelerde LPG/CNG’li araçlar için aranan gaz sızdırmazlık raporu zorunluluğu kaldırılmış, bu raporun bulunmaması ağır kusurdan, hafif kusura dönüştürülmüştür" şeklinde konuştu.

"Gaz sızdırmazlık testi yaptırılan araç sayısı bir anda düştü"

Bu genelgenin LPG/CNG’li araç kullanıcılarının keyfi davranışlarına yol açtığını vurgulayan Tülücü, "2012 yılı Ocak ayı başından itibaren gaz sızdırmazlık testi yaptırılan araç sayısında ciddi bir düşüş gerçekleşmiştir. Söz konusu uygulama sonucu uzman mühendislerin istihdam edildiği, standartlara uygun dönüşüm yapan yetkili firmalar piyasadan silinmeye, kayıt dışı, yetkisiz, niteliksiz, bünyesinde uzman bulundurmayan, standart dışı malzemenin kullanıldığı, kontrolsüz firmalar piyasaya tekrar hakim olmaya, halkın can ve mal güvenliği yeniden ciddi bir şekilde tehdide maruz kalmaya başlamıştır. Trafikteki 4 milyondan fazla LPG/CNG’li aracın güvenilirliğini artırmayı sağlayan periyodik kontrollere esas gaz sızdırmazlık raporu zorunluluğunun bir genelge ile kaldırılmasının can ve mal güvenliği açısından vahim sonuçlar doğuracağını defalarca belirtmemize karşın 2 Kasım’da yaşanan olaylar sıklıkla yaşanabilmektedir" diye konuştu.

Türkiye genelinde 154'ü gezici 253 noktada sızdırmazlık ve montaj tespit raporu düzenlendiğini kaydeden Tülücü, "TÜRKAK tarafından yapılan akreditasyon kapsamında LPG/CNG’li araçlarda 15 ana başlık altında 89 noktada kontrol yapan, yetkili kuruluşlar arasında en yaygın örgütlenmeye sahip odamızın uyarılarının dikkate alınmaması acı sonuçlara yol açmaktadır. Bu noktada, araç sahiplerini, gaz sızdırmazlık raporunun bulundurulması şartını ve araç muayene istasyonlarında hafif kusur olarak tanımlanan eksikleri, eskisi gibi ağır kusur kabul ederek mutlaka yerine getirmeye ve araçlarını odamızın kontrolünden geçirmeye çağırıyoruz. Yetkilileri de bir kez daha, facialara yol açan kazalar, yanma ve patlamalar daha fazla artmadan söz konusu genelgeyi geri çekmeye, görüşlerimizin dikkate alındığı düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.