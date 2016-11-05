Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » LPG ve CNG'li araçlarda yanma ve patlamalara dikkat

LPG ve CNG'li araçlarda yanma ve patlamalara dikkat

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Mersin Şube Başkanı Akar Tülücü, LPG ve CNG'li araçlarda yanma ve patlamalara dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Buna önlem alınması gerekir. Trafikte 4 milyondan fazla LPG-CNG'li aracın güvenilirliğini artırmayı sağlayan periyodik kontrollere esas gaz sızdırmazlık raporu zorunluluğu olmalı " dedi.

LPG ve CNGli araçlarda yanma ve patlamalara dikkat

05 Kasım 2016 11:50

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tülücü, LPG ve CNG'li araçlarda yanma ve patlamalar olmaması için denetimin bir prosedür değil can güvenliği için zorunlu olduğunu söyledi. Kısa bir süre önce Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde büyük bir facianın atlatıldığını söyleyen Tülücü, "TEM’deki bir akaryakıt istasyonundan aracına LPG yakıtı aldıktan sonra üç şeritli yola çıkan sürücünün sigara içmek için çakmağı yakması üzerine otomobil alev almış, araç sürücüsü ile annesinin elleri ve yüzleri yanmıştı. Bu olay nezdinde de görüldüğü üzere, LPG’li araçlarda özellikle 2012 yılı sonrası sıklıkla yaşanan yanma ve patlama olaylarının nedeni, söz konusu araçlar için daha önce uygulanan gaz sızdırmazlık raporu alma zorunluluğunun kaldırılmış olmasıdır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 19 Aralık 2011 tarihli genelgesi ile araç muayene istasyonlarında yapılan muayenelerde LPG/CNG’li araçlar için aranan gaz sızdırmazlık raporu zorunluluğu kaldırılmış, bu raporun bulunmaması ağır kusurdan, hafif kusura dönüştürülmüştür" şeklinde konuştu.

"Gaz sızdırmazlık testi yaptırılan araç sayısı bir anda düştü"
Bu genelgenin LPG/CNG’li araç kullanıcılarının keyfi davranışlarına yol açtığını vurgulayan Tülücü, "2012 yılı Ocak ayı başından itibaren gaz sızdırmazlık testi yaptırılan araç sayısında ciddi bir düşüş gerçekleşmiştir. Söz konusu uygulama sonucu uzman mühendislerin istihdam edildiği, standartlara uygun dönüşüm yapan yetkili firmalar piyasadan silinmeye, kayıt dışı, yetkisiz, niteliksiz, bünyesinde uzman bulundurmayan, standart dışı malzemenin kullanıldığı, kontrolsüz firmalar piyasaya tekrar hakim olmaya, halkın can ve mal güvenliği yeniden ciddi bir şekilde tehdide maruz kalmaya başlamıştır. Trafikteki 4 milyondan fazla LPG/CNG’li aracın güvenilirliğini artırmayı sağlayan periyodik kontrollere esas gaz sızdırmazlık raporu zorunluluğunun bir genelge ile kaldırılmasının can ve mal güvenliği açısından vahim sonuçlar doğuracağını defalarca belirtmemize karşın 2 Kasım’da yaşanan olaylar sıklıkla yaşanabilmektedir" diye konuştu.

Türkiye genelinde 154'ü gezici 253 noktada sızdırmazlık ve montaj tespit raporu düzenlendiğini kaydeden Tülücü, "TÜRKAK tarafından yapılan akreditasyon kapsamında LPG/CNG’li araçlarda 15 ana başlık altında 89 noktada kontrol yapan, yetkili kuruluşlar arasında en yaygın örgütlenmeye sahip odamızın uyarılarının dikkate alınmaması acı sonuçlara yol açmaktadır. Bu noktada, araç sahiplerini, gaz sızdırmazlık raporunun bulundurulması şartını ve araç muayene istasyonlarında hafif kusur olarak tanımlanan eksikleri, eskisi gibi ağır kusur kabul ederek mutlaka yerine getirmeye ve araçlarını odamızın kontrolünden geçirmeye çağırıyoruz. Yetkilileri de bir kez daha, facialara yol açan kazalar, yanma ve patlamalar daha fazla artmadan söz konusu genelgeyi geri çekmeye, görüşlerimizin dikkate alındığı düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: CNG, lpg


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!