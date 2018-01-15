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LPG yüklü tanker, karlı yolda devrildi

Kastamonu’da LPG taşıyan bir tanker, kötü hava şartları sebebiyle devrildi.

LPG yüklü tanker, karlı yolda devrildi

15 Ocak 2018 16:16

Edinilen bilgiye göre, İzmit’ten Kastamonu’nun Cide ilçesine gelen 34 LM 1186 plakalı LPG yüklü tanker, Şenpazar-Cide karayolunun Gebeoğlu mevkisinde kötü hava koşulları yüzünden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Yaşanan kazada tanker sürücüsü yara almadan kurtulurken, devrilen tanker karayolunun büyük kısmını ulaşıma kapattı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı sonrasında olay yerine intikal ettirilen jandarma ekipleri, kaza mahallinde gaz dolu tankerin patlama riskinden dolayı önlemler almaya başladı. 

Mehmet Salman

Etiketler: kastamonu, tanker

 

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