LPG'li araç bir anda alev topuna döndü

Bir anda alev topuna dönen LPG'li otomobil paniğe neden oldu. Olay, Ulu Cami Mahallesi Kütahya Caddesi üzerinde üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yunus Öztürk idaresindeki 43 US 981 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücüsünün son anda terk ettiği otomobil bir anda alev topuna döndü. Bu arada, araçta arkaya arkaya 2 patlama meydana geldi. Yaşanan panik cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek otomobildeki yangını söndürdü.

Yangın sonucu araç hurda yağını haline gelirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Tuna İşleyen