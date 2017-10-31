Diğer
Kategoriler

LPG'li araç bir anda alev topuna döndü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobil, trafik ışıklarında durduğu anda yanmaya başladı.

LPGli araç bir anda alev topuna döndü

31 Ekim 2017 13:56

Bir anda alev topuna dönen LPG'li otomobil paniğe neden oldu. Olay, Ulu Cami Mahallesi Kütahya Caddesi üzerinde üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yunus Öztürk idaresindeki 43 US 981 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücüsünün son anda terk ettiği otomobil bir anda alev topuna döndü. Bu arada, araçta arkaya arkaya 2 patlama meydana geldi. Yaşanan panik cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek otomobildeki yangını söndürdü.
Yangın sonucu araç hurda yağını haline gelirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı. 

Tuna İşleyen

Etiketler: yangın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç