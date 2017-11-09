Lübnan eski Başbakanı Hariri’nin alıkonulduğu iddia edildi

Geçtiğimiz günlerde istifa eden Lübnan eski Başbakanı Hariri’nin, Suudi Arabistan yönetimi tarafından alıkonduğu öne sürüldü. Uluslararası topluma çağrı yapan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Suudi Arabistan hükümet yetkilisi, Hariri’nin serbest bırakılması için gerekli çağrıların yapılması gerektiğini dile getirdi.

HARİRİ KİMDİR?

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 18 Nisan 1970 tarihinde dünyaya gelen Müstakbel Hareketi lideri Saad el Hariri, 14 Şubat 2005’te suikast sonucu hayatını kaybeden Lübnan’ın eski Başbakanı Sünni siyasetçi Refik Hariri’nin oğludur. Hariri, Georgetown Üniversitesi’nde işletme okumuştur. Lübnan/Suudi Arabistanlı iş adamı ve siyasetçi Saad Hariri, 1996’da babası Refik Hariri’nin Suudi Arabistan merkezli kurduğu ve tamamı Hariri ailesine ait olan dev Oger grubunun başına geçti. Hariri, Suudi Arabistan baz alındığında ülkesinin 7’nci büyük zengini, Lübnan baz alındığında ise en büyük servete sahiptir. 33 yaşında dünyanın en genç dolar milyarderlerinden biri olmuştur. Türkiye’de de, özelleştirilen Türk Telekom’u satın alması ile gündeme gelmiştir. Saad Hariri, babasının suikasta kurban gitmesinden sonra Lübnan’da yaşanan Suriye işgali ve nüfuzuna karşı gelişen yeni ortamda Lübnan’a dönmüş ve ülke siyasetinde aktif rol oynamaya başlamıştır. Saad el Hariri, 18 Aralık 2016’da Başbakan olarak seçilmişti. Cumartesi günü istifa eden Hariri, Hizbullah ve İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlamıştı. Hariri, Lübnan’da can güvenliğinin bulunmadığını ifade etmişti.