Lübnan, İsrail’i BMGK’ya şikayet edecek

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının Suriye'nin ortasında yer alan Humus kenti yakınlarındaki Tayfur (T4) askeri üssüne Lübnan'ın hava sahasından saldırdığı açıklanmıştı. Lübnan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Lübnan’ın Suriye’ye düzenlenen saldırıda hava sahasının kullanması nedeniyle İsrail’i BMGK’ya şikayet edeceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "9 Nisan'da İsrail’e ait iki F-15 uçağı, Suriye'nin hava sahasına girmeden T-4 havaalanını Lübnan topraklarından 8 güdümlü füze fırlattı. Güdümlü füzelerden beşi Suriye'nin hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadeleri kullanılmıştı.

Hamad Alnajjar