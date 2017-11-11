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Lübnan'da çatışma: 3 yaralı

Lübnan'ın Baalbek ilçesinde dün kaçırılan Suudi Arabistan vatandaşı arama çalışmaları sırasında çatışma çıktı, 3 kişi yaralandı.

Lübnanda çatışma: 3 yaralı

11 Kasım 2017 13:33

Baalbek’de çıkan çatışmada üç kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan askerleri, dün kaçırılan Suudi Arabistan vatandaşı için geniş kapsamlı bir arama başlattı. Arama çalışmaları esnasında çatışma çıktığı bildirildi. Gelen ilk bilgilere göre Mahalt Dar Alvasa bölgesinde çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere üç kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada arama esnasında askerlere ateş açıldığı ve üç kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan Ordusu tarafından yapılan açıklamada kaçırılan Suudi vatandaşın aranması esnasında Dar al-Vaha bölgesinde büyük miktarda uyuşturucu, askeri mühimmat ve silah ele geçirildiği belirtildi. Lübnan ordusunun bulunan uyuşturucu ve askeri mühimmata el koyduğu belirtildi. 

Raed Mah’D Khalil Subaih

Etiketler: lübnan

 

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