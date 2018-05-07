Lübnan’da parlamento seçimlerine katılım yüzde 49.20

Lübnan, dün 9 yıl aradan sonra parlamento seçimleri için sandık başına gitmişti. Lübnan İçişleri Bakanı Nihat Meşnuk düzenlediği basın toplantısında, "Katılım oranı yüzde 49.20 oldu. 2009 yılında yapılan seçimde ise yüzde 54'tü” dedi. Lübnanlı Bakan seçim sürecinin çok yavaş olduğunu dile getirdi.

Parlamento seçimlerinin beş yılda bir yapılması gereken Lübnan'da son seçim 2009’da yapılmıştı. Seçimler, Suriye iç savaşının Lübnan'a sıçrama olasılığı ve seçim yasasının değişmesi gerekçe gösterilerek 3 defa ertelenmişti.