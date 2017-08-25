Lübnan’da yaşayan Türk vatandaşı anne oğlunu Türkiye’de tedavi ettirdi

Ev hanımı Sevim Haj (37), İzmir’de ailesi ile birlikte yaşarken beşik kertmesi yapılan amcasının oğlu Semir Haj (49) ile evlenmek için 1999 yılında Beyrut’a gitti. Amcasının Beyrut’taki geçmişinin 50 yıla dayandığını belirten Sevim Haj, kuzeni Semir Haj ile mutlu bir evlilik yaptı ve iki çocukları oldu. Eşinin aşçılık yaptığını, Samer’in 17, kızı Sebine’nin 12 yaşına bastığını belirten Sevim Haj, oğlunun 6 yaşında kan kanserine yakalandığını söyledi. 5 yıl kemoterapi gören oğlunun hastalığı yendiğini, ancak bu yılın ocak ayında kan kusmaya başlayınca hayatlarının yeniden alt üst olduğunu belirten anne Haj, oğluna karaciğer yetmezliği tanısı konulunca soluğu Türkiye'de aldı. Sevim Haj'ın Türk vatandaşı olarak SGK’ya ödediği genel sağlık sigortası sayesinde tek kuruş ödemeden Samer'in karaciğer nakli gerçekleştirildi.

“En büyük teşekkürüm, minnettarlığım ülkeme”

Sevim Haj, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Oğlum kan kanserine yakalandı, atlattık. Ancak bu kez karşımıza başka bir hastalık çıktı. Kan kusup da gittiğimiz hastanenin acil servisinde oğlumu tedavi sonrası taburcu ettiler. Bir daha aynı şey olursa yine getirmemizi söylediler. Ama ben hemen ertesi günü oğlumu gastroenteroloji uzmanına götürdüm. Varis kanamaları varmış, karaciğer yetmezliği tanısı koyuldu ve orada nakil olması gerektiği söylendi. Lübnan’da bu ameliyatlar yapılmıyor, ne yapacağımızı şaşırdık. Lübnanlı doktorların yönlendirmesiyle İzmir’e Kent Hastanesine geldik. Tetkikler yapıldı, Doç. Dr. Murat Kılıç’ın da kararı Lübnanlı meslektaşlarıyla aynı oldu. Benim verici olabileceğim belirlendi. Lübnan’da yaşamama karşın Türk vatandaşı olarak sahip olduğum haklar sayesinde oğluma şifa kapıları açıldı. Yaptırdığımız genel sağlık sigortası sayesinde oğlumun nakil ameliyatı tek kuruş ödemeden gerçekleşti. Lübnanlı doktorlara zaman kaybetmeden bizi doğru yönlendirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca nakli gerçekleştiren Doç. Dr. Murat Kılıç ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ancak en büyük teşekkürüm, minnettarlığım ülkeme, devletime. Benim ülkem, devletim, çok büyük. Oğlumun sağlığına kavuşmasını vatanım Türkiye’ye borçluyum. Oğlum vatanım sayesinde yeni bir hayata başladı.”

Sağlık durumu iyi

Öte yandan, Sevim Haj’dan alınan karaciğer dokusunu naklettikleri Samer Haj’ın da annesinin de sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu ettiklerini belirten hastanenin Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç, “Kriptojenik denilen nedeni belli olmayan karaciğer sirozu nedeniyle Samer’e nakil yapmak zorunda kaldık. Annenin uygun donör olması bize zaman kazandırdı. Samer, SGK kapsamında hiçbir ücret ödemeden nakil şansını bulduğu için de çok şanslı” diye konuştu.