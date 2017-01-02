Yeni yılın ilk dakikalarında Beşiktaş Ortaköy’de bir gece kulübünde gerçekleştirilen silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananlardan Lübnan uyruklu kişilerin yakınları Türkiye’ye geldi. Lübnan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların yakınlarının da bulunduğu 19 kişilik heyet gece saat 23.30’da Atatürk Havalimanı’na geldi.

Havalimanı çıkışında heyet adına kısa bir açıklama yapan Lübnan Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi Mira Dagher, “Ölü ve yaralılarımız var. Bakanlık temsilcileriyle ve aileler durumu öğrenmek için buraya geldik. Yetkililerden bilgi alıyoruz” dedi.

Heyet daha sonra kendilerini bekleyen araçlara binerek Havalimanından ayrıldı. Heyet üyelerinin cenazelerin bulunduğu morga ve yaralıların bulunduğu hastanelere gideceği öğrenildi.