Lucescu, Galatasaray'a cevap verdi: 'Seve seve gelirim'

Galatasaray Yönetimi salı günü kritik bir toplantı yapacak. Östersund faciası sonrası Hırvat teknik adama tepkiler artarken, Sarı-Kırmızılı yönetimde büyük bir çoğunluğun Tudor'un gönderilip Mircea Lucescu'nun takımın başına getirilmesini istediği öğrenildi.

Başkan Dursun Özbek'in de Tudor'dan rahatsız olduğu ancak diğer yöneticilere "Biraz daha bekleyelim. Tudor'a biraz daha zaman verelim. Ama kötü sonuçlar ve kötü futbol devam ederse o zaman operasyon yaparız" dediği ortaya çıkmıştı.

Ancak Sarı- Kırmızılı yöneticiler Rumen teknik adamla temas kurup Galatasaray'a gelip gelemeyeceğini sordular. Lucescu'nun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve "Seve seve gelirim" yanıtı verdiği öğrenildi.

ÖZBEK BİRAZ ZAMAN TANIMAK İSTİYOR

Lucescu ile görüşen yöneticilerin salı günü bu konuyu bir kez daha gündeme getireceği ve Tudor'la yolların ayrılmasını isteyecekleri ortaya çıktı.

Galatasaray'ın fazla zaman kaybetmemesi gerektiğini düşünen yöneticiler Lucescu'nun yeni transferlerle güçlenen kadroyu daha iyi oynatacağını düşünüyor. Ancak Başkan Dursun Özbek'in yöneticilerin bu isteğine şimdilik olumlu yanıt vermeyeceği ve biraz daha beklemeyi tercih edeceği ifade ediliyor.

Kaynak: Takvim gazetesi