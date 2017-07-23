Diğer
Kategoriler

Lucescu, Galatasaray'a cevap verdi: 'Seve seve gelirim'

Galatasaray yönetiminin, teknik direktör Igor Tudor'un yerine görüştüğü eski hocaları Mircea Lucescu, "Seve seve gelirim." cevabını verdi.

Lucescu, Galatasaraya cevap verdi: Seve seve gelirim

23 Temmuz 2017 12:54

Galatasaray Yönetimi salı günü kritik bir toplantı yapacak. Östersund faciası sonrası Hırvat teknik adama tepkiler artarken, Sarı-Kırmızılı yönetimde büyük bir çoğunluğun Tudor'un gönderilip Mircea Lucescu'nun takımın başına getirilmesini istediği öğrenildi.

Başkan Dursun Özbek'in de Tudor'dan rahatsız olduğu ancak diğer yöneticilere "Biraz daha bekleyelim. Tudor'a biraz daha zaman verelim. Ama kötü sonuçlar ve kötü futbol devam ederse o zaman operasyon yaparız" dediği ortaya çıkmıştı.

Ancak Sarı- Kırmızılı yöneticiler Rumen teknik adamla temas kurup Galatasaray'a gelip gelemeyeceğini sordular. Lucescu'nun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve "Seve seve gelirim" yanıtı verdiği öğrenildi.

ÖZBEK BİRAZ ZAMAN TANIMAK İSTİYOR

Lucescu ile görüşen yöneticilerin salı günü bu konuyu bir kez daha gündeme getireceği ve Tudor'la yolların ayrılmasını isteyecekleri ortaya çıktı.

Galatasaray'ın fazla zaman kaybetmemesi gerektiğini düşünen yöneticiler Lucescu'nun yeni transferlerle güçlenen kadroyu daha iyi oynatacağını düşünüyor. Ancak Başkan Dursun Özbek'in yöneticilerin bu isteğine şimdilik olumlu yanıt vermeyeceği ve biraz daha beklemeyi tercih edeceği ifade ediliyor.

Kaynak: Takvim gazetesi

GÜNÜN ÖZETİ

Etiketler: galatasaray, Lucescu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!