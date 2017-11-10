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Lucescu: 'Henüz yolun başındayız'

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Romanya ile oynadıkları ve 2-0 yenildikleri hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Daha yolun başındayız" dedi.

Lucescu: Henüz yolun başındayız

10 Kasım 2017 08:14

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Cluj kentindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda Romanya ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sözlerine dostluk maçı olmasına rağmen her iki takımın da üst düzeyde mücadele ettiğini anlatarak başlayan Rumen teknik adam, "Uzun süredir birlikte oynamayan oyuncuları bir araya getirerek bir takım kurmaya çalışıyoruz. Atilla, Okay, daha sonra oyuna giren Kenan iyi top oynadı. Henüz yolun başındayız. Birbirleriyle daha yeni oynamaya başlayan arkadaşlarla beraberiz. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynadığımızı düşünüyorum. En azından 0-0'a kadar iyiydi. Sonra Selçuk'un ya da hakemin hatası mı diyeceğim artık, pozisyonu tam göremedim ama golle sonuçlandı. İkinci yarıya da iyi başladık, iyi pres yaptık. Oyuncularımın arasında pas trafiği çok iyiydi. Yeni oyunculardan kurulu bir takım. Zamana ihtiyacımız var. Bu zaman da önümüzde mevcut" diye konuştu.

"Yeni bir takımız, zamana ihtiyacımız var"

Lucescu, ihtiyaçları olan güveni oyuncularında gördüğünü belirterek, "Bugün takımımızda dört tane 20 yaş grubunda oyuncu vardı. Bizim takım olarak bir şeyler inşa etmemiz lazım. Ancak Romanya'nın bir şeyler inşa etmesine gerek yok. Elindeki kaliteli kadroyu yükseltmesi lazım Yeni bir takımız, zamana ihtiyacımız var, güvene ihtiyacımız var. Bunu da ben kendi oyuncularımda görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bireysel hata olduğunu düşünmüyorum"

Yenilen gollerle ilgili bir soru üzerine Rumen teknik adam, "Bireysel hata olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuların bir arada oynamamasından kaynaklanan senkronize sorunu olabilir. Çünkü oyuncularımın hepsi de kalitesi yüksek oyuncular. Örnek vermek gerekirse ikinci golde Yunus'un bir kısa pasında Ozan topu kaybetti. Tekrar yerine dönemedi. Pozisyon kontratağa dönüştü. Oradan da golü yedik. Bunları zamanla aşacağız. Önümüzde uzun bir zamanımız var. Yeni bir takımız. Tamamen senkronize sorunu olduğunu düşünüyorum. Kişisel hatalar ile birlikte bunların üstesinden geleceğiz" dedi.

"Romanya, Avrupa'da en çok dostluk maçı kazanan takım"

Rakip Teknik Direktör Cosmin Contra ile maç sonu konuştuğunu anlatan Lucescu, Romanya'ya Hollanda karşısında şans dilerken, "Romanya takım havasını yakalayınca iyi işler yapabilir. Romanya, Avrupa'da en çok dostluk maçı kazanan takım. Sadece dostluk maçı oynansa Romanya, Avrupa şampiyonu olurdu. Pas kalitesini yükselttiği zaman iyi işler yapabilecek bir takım" yorumunu yaptı. 

Etiketler: Mircea Lucescu

 

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