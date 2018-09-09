Lucescu: Rekabetçi bir ekip kuracağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve oyunculardan Oğuzhan Özyakup, İsveç ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup müsabakası öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni ekip kurmaya çalıştıklarını söyleyen Lucescu, "Geçmişteki değerli futbolcuların getirdiği seviyeyi daha ileriye çekebileceğimiz, daha güzel günler göreceğimiz yeni bir ekip kuruyoruz diye söyledim. İlk hedefimiz bu. İkinci hedefimiz ise Türk oyuncuların tekniklerini, süratlerini kullanabileceklerini, oyunun kontrolünü ellerinde bulundurabilecekleri bir takım oluşturmak. Emre’yle, Hakan’la Yunus’la, süratli oyuncularla yapabileceğimiz, kendi oyun karakterlerini sahaya yansıtabilecekleri bir oyun sistemi kurmak. Üçüncüsü de sonuç elde edebilmek" diye konuştu.

"BİRÇOK OYUNCU İYİ TAKIMLARA GİTTİ"

Birçok Türk oyuncunun iyi takımlara gittiğini ve beğenildiğini söyleyen Rumen Teknik adam, "Ama daha oynamıyorlar. Yapacakları ikinci adım, kendi takımlarında oynamak. Cengiz’in Roma’da her maçta oynayabilmesi, Hakan’ın da Milan’da, Berkay’ın, Tarkan’ın oynaması. 7-8 oyuncumuz daha iyi takımlara gittiler. Zeki ilk 11’de oynuyor, orada kalmasını istiyorum. Bunların hepsi zaman istiyor. Kazanmak istiyoruz, ama 5-6 yıldır aynı ekiple oynayan, ön elemeleri rahat geçmiş bir ekibe karşı kazanmak kolay değil. Bizde 2-3 oyuncu var üst seviyede oynayan. Niye onu almıyorsunuz diye soruyorsunuz, çok fazla seçeneğim yok" ifadelerini kullandı.

"REKABETÇİ BİR EKİP KURACAĞIZ"

Lucescu, rekabetçi bir takım kuracaklarını da vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası maçlarda 2-3 gün içinde toplanıyor bu ekip. Herkes kendi takımından, farklı liglerden geliyor. Ama bizim burada oluşturmaya çalıştığımız, uzun süre birlikte oynayan bir takım yapmak. Bu yüzden ikinci yarıda Rusya’ya karşı oynadığımız oyundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Büyük hatalar yaptık. Konfeti oyuncularımızı etkiledi. Bu yüzden kaydı oyuncular. İkinci golde bir anlaşmazlık oldu. Birkaç tane gol pozisyonu ürettik. Bunlar genç, bunlara inanmak, güven aşılamak lazım. İyi bir oyuncu grubuyla sahadayım. Değişik ülkelerden, farklı futbol kültürlerinden geliyorlar. Bir antrenör için çok basit 2-3 tane oyuncudan kurulu bir takım oluşturmak. 15-16 yaşından itibaren her kategoride beraber oynayan, 20-21 yaşlarına geldiğinde, İzlanda gibi, İsviçre gibi oluyor. Böyle olmalı. İspanya gibi büyük futbol ülkesi, milli takım Real Madrid ve Barcelona’dan kurulu. Kazanmaya alışmış bir takım. Hepsi aynı stilde oynuyor. Arnavutluk’a bakarsanız, tüm oyuncuları İtalya’da oynuyor. Bu oyuncuları o seviyeye çıkartmak lazım. Ben inanıyorum, onlar bu seviyeye çıkacak."

"KALECİ HAVUZU GENİŞ DEĞİL"

Kaleci konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Lucescu, kaleci havuzunun geniş olmadığından yakındı.

Alınan kötü sonuçlarla ilgili bir soruya ise, "Benim için başlangıç Mart ayıydı, diğerlerini saymamanız lazım. Biz Mart ayında iyi başladık. Karadağ’ı yenebilirdik, son anda gol yedik. Tunus keza berabere bitti, Rusya’da da kazanabilirdik. Oyunumuza bakalım, nereye geldiğimize. Ben bütün oyuncularımızın, kalpleriyle milli takıma gelmelerini istiyorum ki geliyorlar" diyerek sözlerini noktaladı.

ÖZYAKUP: "TAKIM OLARAK ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Milli oyuncu Oğuzhan Özyakup ise, takım olarak iyi hareket ettiklerini ve çok çalıştıklarını belirterek, "Ama hazırlık maçları geçti, bu maçlarda iyi oyunu sonuca da bağlamamız gerekiyor. Takım olarak genç bir takımız. Herkesin birbirine olan saygısı ve sevgisi inanılmaz büyük. Bunu sahaya yansıtırsak çok güzel şeyler yaşayabiliriz. Rusya’ya karşı iyi başlayamadık ama ikinci yarı pozisyonlara girdik. Futbolda bazen ince çizgiler var. O maçın analizini yaptık, o maçtaki iyi şeyleri bu maçta sergilemek istiyor. Buraya puan almak için geldik, umarım iyi olur" diye konuştu.

