Lucescu: 'Yarınki maçın bilincindeyiz'

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Konya'da İsveç ile karşılaşacak olan Türk Milli Takımı'nda Teknik Direktör Mircea Lucescu, Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Teknik Direktör Lucescu, “Oynadığımız her maç çok önemli. Yeni bir ekip oluşturduğumuz doğru. Tecrübelerimizi yükseltmek için oyuncuların tecrübelerini yükseltmeye çalışıyoruz doğal olarak. Zannediyorum Avrupa'nın en genç milli takımıyız şu anda. Bu geleceğin bu ekibe ait olduğunu gösterir. Tabii sonuç almanız lazım, sonuçlar sadece sizin performansınızı yukarıya çeker ve onu öyle gösterir. Yarınki maçın bilincindeyiz. Çok fazla bazı oyuncularımız müsait değildi. Ama elimizde bulunan kadro işin öneminin farkında. Bizim için önemli bir maç. Stockholm'deki gibi bir seyirci desteği bekliyoruz. Çünkü bu genç ekibin seyirci desteğine ve seyirci itmesine bizim ihtiyacımız var, bu ekibin ihtiyacı var. Bir senedir bu arkadaşlarla çalışıyoruz. Hepsi bir yerden daha üst seviyelere geldi, kendi ekiplerinde oynar vaziyette, ilk 11'de çıkmaya başladılar. Cengiz Ünder gibi, Okay gibi daha önce saydığım isimler gibi birçok oyuncularımızın iyi bir pozisyona çıktığını, bununda çalışma sonucu oldu. Bundan önceki ekip Türk Milli Takımını bir yere getirdi tabi ama bir orta yaş durumu söz konusuydu. Artık gençlerle biraz daha ileriye gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli takım oyuncusu Cenk Tosun ise, “Çok iyi hazırlandık. Zaaflarını da biliyoruz. Çok iyi hazırlandık gerçekten analizleri falan çok güzel şekilde geçirdik. Zaten çok uzun bir süre geçmedi, İsveç'i İsveç'te yendiğimiz maçtan beri zaaflarını da biliyoruz, iyi yaptıkları yönlerini de biliyoruz. Biz çok iyi hazırlandık. Yüzde yüz hazırız yarınki maça. İnşallah buradan galibiyetle ayrılacağız” şeklinde konuştu.

Mustafa Beşer-Mustafa Uslu

