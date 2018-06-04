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Lucescu'dan Arda Turan açıklaması

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu kadroya alınmayan Arda Turan için, "Kimseye kapıyı kapatmadık. Şimdi genç oyuncuları görmek istedim" dedi.

Lucescudan Arda Turan açıklaması

04 Haziran 2018 21:17

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak karşılaşma hakkında Mircea Lucescu, "Rus oyuncuları iyi tanıyorum. Hepsiyle iyi ilişkilerim var ve iyi bir Dünya Kupası geçirmelerini diliyorum. Herkes Milli Takımı'nı son kez görmek ister. Rusya'da Dünya Kupası öncesi son kez sahneye çıkacak. Bu yüzden ekstra bir motivasyonları olacaktır. Ancak bizim futbolcularımız da ellerinden geleni yapacak" açıklamasında bulundu.

"Arda Turan'ın cezası var" 

Kadroya dahil edilmeyen Arda Turan'ın sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Arda Turan'ın cezası var, kendisi 31 yaşında, yetenekli bir oyuncu. Önümüzdeki zamanlarda kendisinden faydalanmayı düşüneceğiz. Kimseye kapıyı kapatmadık. Şimdi genç oyuncuları görmek istedim" dedi. 

Tunus maçında kırmızı kart gören Cenk Tosun hakkında ise Lucescu, "Cenk Tosun'un olayını analiz etmek kolay değil. Sonraki gün geldi ve 'Kusura bakmayın' dedi. Yaptığı hareket için bir şey söylemeyeceğim. Kurban ararsanız, bir tane çıkar. Bir daha yapacağını düşünmüyorum. Türkler olarak bunlara alışığız" şeklinde konuştu.

Kaldırım: "Zamana ihtiyacımız var" 

Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ise, "Sabır ve zamana ihtiyacımız var. Daha iyi bir takım olacağız. Son maçlarda hatalar yaptık, herkes hata yapıyor, biz de hata yaptık. Ama daha iyi olacağız. Burada Dünya Kupası'nda olamadığımız için üzgünüz. Ancak önümüze bakmamız lazım, kendimizi geliştirmemiz lazım. Böyle önemli turnuvalara sürekli katılabilmek için iyi performans sergilememiz gerekiyor" dedi.  

 

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