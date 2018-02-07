Lucescu'dan Cengiz Ünder'e övgü

A Milli Futbol Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İtalyan Corriere Dello Sport Gazetesi’ne Milli Takım ve Roma’da oynayan Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu. Lucescu, Almanya’da yaşayan Türk futbolcuları izlemesinin sorulması üzerine, “Benim için önemli olan oyuncularla kontak halinde olmak. Oyuncularin çoğu genç ve benim Milli Takım’a dahil etmemi kabul edip, etmeyecekleri konusunda kararsızlar. Alman Milli Takimı’nı da beklemek isteyecekler. Dünya Kupası ön elemelerinden elenen Türk Milli Takımı’nı yeniden canlandırmam gerekiyor” diye cevap verdi.

“Cengiz’in performansı benim için sürpriz değil”

Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder’in performansı hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Benim için sürpriz değil. Sadece zamana ihtiyacı vardı. Cengiz su anda sadece 20 yaşında. Cengiz evinden cesaret bulup, İtalya gibi zor bir lige gitti. Bu yeni tecrübe daha çabuk olgunlaşmasını sağlayacaktır. Ben defalarca kendisini uyardım, söyledim. Roma’da sıkı tutun ve pes etme diye. Çünkü İtalya’da başarılı olacağını inanıyorum. Roma Teknik Direktörü Di Francesco çok iyi anladı. Sabretti ve güven duydu. Cengiz de İtalyancayı anlamaya başladı ve iste sonuçları ortada. Monchi‘nin Cengiz için yaptığı 15 milyon Euro yatırım yanlış değil” şeklinde konuştu.

Mircea Lucescu, Cengiz ile İtalyancasını geliştirmesi için İtalyanca konuştuğunu da belirtti.

“Cengiz her türlü kaliteye sahip bir futbolcu”

Türkiye’de Cengiz’in Paulo Dybala ve Douglas Costache'ye benzetildiğinin hatırlatılması üzere Lucescu, “Cengiz’i kıyaslama yapmak istemiyorum. Cengiz her türlü kaliteye sahip bir futbolcu. Hızlı, agresif ve çok iyi dripling yapabiliyor. Teknik direktörünün önerilerini iyi uygularsa çok iyi bir kariyer yapabilir” dedi.

“Cengiz, Milli Takım'ın vazgeçilmezi olacak”

Cengiz’in Milli Takım’ın vazgeçilmez isimlerinden olacağını vurgulayan Lucescu, “Önemli olan sürekli oynaması. Çünkü Serie A'da bir maçtan diğer maça farklı oyun tecrübesi yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

“Hakan tecrübe edinmeli”

İtalya’da top koşturan bir başka milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için ise başarılı teknik adam, “Bir süre tecrübe edinmesi lazım. O 23 yaşında. Serie A’da çok sayıda genç futbolcu yok. Zaman tanımalıyız” diye konuştu.