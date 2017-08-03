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Lucescu'ya ilk maçta tanıdık rakip

Mili Takım'ın başına geçen Mircea Lucescu, ilk maçını 12 sezon görev yaptığı Ukrayna'ya karşı oynayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, yakından tanıdığı ülke hakkında bütün bilgilere sahip.

Lucescuya ilk maçta tanıdık rakip

03 Ağustos 2017 12:13

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ay-Yıldızlı takımın başında ilk maçına 12 sene görev yaptığı Ukrayna karşısında çıkacak. Shakhtar Donetsk'i çalıştırdığı dönemde Ukrayna Ligi ve Ukrayna'lı futbolcular hakkında çok büyük bir bilgi birikimine sahip olan Luce, önümüzdeki ay başında oynanacak olan karşılaşma için kolları sıvadı. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde mesaiye başlayan Rumen çalıştırıcı, rakibin muhtemel kadrosu ve oyun planı üzerinde duruyor. Lucescu, Ukrayna maçı için açıklayacağı kadro için de milli takımın mevcut antrenörlerinden bilgi alıyor. 

Bozhan Memiş

Etiketler: a milli takı, Lucescu, Ukrayna


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