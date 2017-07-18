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Lucescu'ya sürpriz talip!

Adı son günlerde yeniden Galatasaray ile anılmaya başlayan Rumen teknik adam Mircea Lucescu hakkında ülkesinden flaş bir iddia geldi.

Lucescuya sürpriz talip!

18 Temmuz 2017 15:22

Rumen basınında yer alan habere göre; Bulgaristan Ligi'nin son şampiyonu Ludogorets Razgrad, 71 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek istiyor.

Teknik direktör Georgi Dermendzhiev'in yerine Lucescu'yu düşünen Ludogorets'in önündeki en büyük engelin, tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı takımlarda aldığı yüksek ücret olduğu ileri sürüldü.

Mayıs ayında Zenit ile yolları ayrılan ve 2.5 milyon euro tazminat alan Lucescu için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün (Pazartesi) yaptığı açıklamada Lucescu ile bir görüşme yapmadıklarını söylemişti.

Kaynak: Ajansspor

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Etiketler: Lucescu


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