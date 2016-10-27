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Lüfer kırmızı eti solladı

Çanakkale’de kilosu 50 liraya satılan lüfer el yakıyor.

Lüfer kırmızı eti solladı

27 Ekim 2016 14:31

Lüfer balığının kilosu 45-50 liraya tezgâhlarda satılıyor. Tezgahlara lüferin yeni yeni düşmeye başladığını söyleyen balıkçı Volkan Kaşıkçı, “Lüfer şu anda kırmızı etle aynı. Lüferin kilosu 45-50 liradan satılıyor. Dar gelirli vatandaş lüferi tercih etmiyor. Lüfer fiyatlarının daha da düşmesini bekliyoruz. Hava şartlarından dolayı lüfer fiyatları biraz yüksek. Palamut bolluğu devam ediyor. 10 ile 12.5 lira civarında. Sarıkanadı 30 liradan satıyoruz. Hamsi 10 lira. İlerleyen dönemlerde daha da düşmesini bekliyoruz. Vatandaşların ilgisi zayıf. Gelir durumu orta seviyede olanlar tercih edemiyor. Bir üst tabakalar lüferi tercih ediyor” dedi.
Bu sene av mevsiminin bereketli geçtiğini ifade eden Numan Mutay, “Palamutla başlayan sezonda çinekop ve lüfer de tezgahlarda yer almaya başladı. Lüferin de çok bol olduğu söyleniyor. İnşallah bu sene halkımızda bol bol balık yedireceğiz. Lüferin fiyatı şu anda yüksek” diye konuştu.

Murat Yüksel 

Etiketler: kırmızı et, lüfer


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