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Lufthansa çalışanları 14. kez greve gidiyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa çalışanları, yönetim ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle 14’üncü kez greve gidiyor.

Lufthansa çalışanları 14. kez greve gidiyor

22 Kasım 2016 13:57

Alman havayolu şirketi Lufthansa çalışanları yarın bir kez daha geve gidiyor. Lufthansa çalışanları, yönetim ile maaşlarının arttırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varamaması nedeniyle 14’üncü kez grev kararı aldı. Lufthansa yarın yerel saatle 00.01 ile 23.59 saatleri arasında ülke genelinde kısa ve uzun menzilli uçuşların yapılmayacağını açıkladı.

Alman Pilot Sendikası Cockpit, toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması sonucu varılan grevin Lufthansa bünyesinde iki yılda yapılan 14’üncü grev olacağını duyurdu. Firmanın grevden azami zararla kalkabilmesi için yarın bazı uçuşların CityLine, Germanwings, Eurowings, Air Dolomiti, Austrian Airlines, SWISS ve Brussels Airlines havayolu şirketleriyle gerçekleştireceği aktarıldı.

Alman Pilot Sendikası Cockpit, Lufthansa’nın kardeş kuruluşu olan Germanwings’te bugün yapılan grev nedeniyle yerel saatle 05.00 ile 20.00 arasında Hamburg ve Düsseldorf uçuşlarının durdurulduğunu duyurdu. Grev nedeniyle 20 kalkış ve iniş iptal edilirken yaklaşık 5 bin yolcu da mağdur oldu.

Sendika Lufthansa, Lufthansa Kargo ve Lufthansa’nın kardeş şirketi Germanwings’te çalışan yaklaşık 5 bin 400 pilotun maaşlarının arttırılmasını istiyor. Pilotlar, gelecek 5 yıl içinde yüzde 22 oranında ücret artışı talep ediyor. Lufthansa pilotlarının gündeminde ayrıca emeklilik maaşı ve erken emeklilik konuları da bulunuyor.

Etiketler: Lufthansa


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