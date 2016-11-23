Dünyanın sayılı havayolu şirketlerinden biri olan Alman havayolu şirketi Lufthansa ile Pilot Sendikası Cockpit arasındaki anlaşmazlık devam ediyor. Pilot Sendikası Sözcüsü Jörg Handwerg yarı n da greve devam edeceklerini, taleplerinin kabul edilmemesi halinde grev dalgasının süreceğini açıkladı. Öte yandan Lufthansa Sözcüsü Martin Leutke, Cockpit'e çeşitli tekliflerde bulunduklarını fakat sendikanın anlaşmaya yanaşmadığını söyledi. Havayolu şirketlerinde ciddi ekonomik krizin yaşandığı bu yıllarda sendikanın talep ettiği yüzde 22'lik artışı karşılamanın mümkün olamayacağını söyledi. Grevlerin marka değerine büyük zarar verdiğini belirten sözcü, grev yüzünden mağdur olan yolcuları, gitmek istedikleri noktalara farklı havayolu şirketleriyle ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Yarın grev nedeniyle 900'e yakın uçak seferinin iptal edileceği ve yüz bine yakın yolcunun etkileneceği açıklandı. Grev yarın günü yerel saatle 23.59'da sona erecek.

Mehmet Koca